ENGLISH
Меню
Главное Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
27 ЯНВ, 19:56 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07

27 ЯНВ, 19:56 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07
Поиск на КС
16+
﻿

Путин отказался запрещать криптовалюты и встал на сторону Минфина в споре с ЦБ

27 Января 2022 272 1 Экономика
Путин отказался запрещать криптовалюты и встал на сторону Минфина в споре с ЦБ

Президент Владимир Путин в среду, 26 января, попросил правительство и Центробанк «прийти к какому-то единому мнению» по вопросу криптовалют, но сам не высказался напрямую в пользу того или иного варианта. ЦБ выступает за запрет криптовалют и их майнинга на территории России, а Минфин считает правильным не запрещать, а регулировать криптовалюты. По словам источника Bloomberg, непублично Путин отверг идею ЦБ и поддержал Минфин.

Путин за криптовалюты

  • Президент Путин поддержал предложение Минфина не запрещать криптовалюты в России, а регулировать их, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника. По вопросу майнинга Путин считает, что его следует ограничить регионами с «избытком электроэнергии», например, Иркутском, Красноярском и Карелией.
  • Официально позиция Путина не раскрывается – делать это отказался его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Минфине и ЦБ не смогли сказать, пришли ли они уже к единому мнению, как их попросил сделать Путин.
  • История дискуссии о судьбе криптовалют в России началась 20 января с публикации Bloomberg о том, что ФСБ убедила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину запретить криптовалюты в России якобы под предлогом того, что ими пользуются оппозиционеры для финансирования своей деятельности.
  • Сразу после этого на сайте регулятора появился доклад с предложением запретить криптовалюты. «Возможно, кому-то просто надо поднять этот индекс (цитируемости), а чем более спорными будут вопросы, тем лучше для цитируемости. К тому же у нас скоро годовая премия, сейчас как раз все отчитываются о результатах за год», – говорил источник «Газеты.ру» об этой публикации.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»

  • Однако против этого «технического» документа выступил Минфин и привлек к вопросу внимание президента. Ведомство предложило ввести регулирование криптовалют ради сохранения в России технологий и IT-специалистов. Путин на совещании попросил Минфин и ЦБ «прийти к какому-то единому мнению» по этому вопросу.
  • Президент напомнил, что у России есть «определенные конкурентные преимущества» в сфере криптовалют, «особенно в майнинге». После распада СССР стране достались большие мощности производства электричества на ГЭС, которые раньше питали энергоемкие промышленные предприятия. С закрытием этих предприятий возникло избыточное производство энергии.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
В
18:49 0 0
Вера:

КС! А чего отклики скрываете?

Статьи

«Пошла перегрузка»: Оптимизированная медицина России не справляется с «омикроном»
«Пошла перегрузка»: Оптимизированная медицина России не справляется с «омикроном»
Политика
Комментарии 7
«Газпром» выполнил требование Германии для запуска «Северного потока-2»
«Газпром» выполнил требование Германии для запуска «Северного потока-2»
Экономика
Комментарии 3
США и НАТО сказали Путину «нет» на его ультиматум
США и НАТО сказали Путину «нет» на его ультиматум
Политика
видео Комментарии 9
«Единая Россия» попросила Путина начать поставки вооружений в ДНР и ЛНР
«Единая Россия» попросила Путина начать поставки вооружений в ДНР и ЛНР
Политика
видео Комментарии 12

Узнай, страна!

Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов
Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов
Узнай, страна!
На Ставрополье возрождают марочное виноделие
На Ставрополье возрождают марочное виноделие
Узнай, страна!


Новости дня

17:25 «Буду зачищать *****!» Мэр Липецка матом отчитала коммунальщиков за плохую уборку снега «Буду зачищать *****!» Мэр Липецка матом отчитала коммунальщиков за плохую уборку снега
TJT: Запад поражен реакцией Путина на письмо США по гарантиям безопасности
TJT: Запад поражен реакцией Путина на письмо США по гарантиям безопасности
17:13 В ВОЗ заявили о готовности одобрить российскую вакцину «Спутник V» в 2022 году В ВОЗ заявили о готовности одобрить российскую вакцину «Спутник V» в 2022 году
17:11 Британцы высмеяли авторов "плана Путина по вторжению в Россию" Британцы высмеяли авторов "плана Путина по вторжению в Россию"
16:47 СФ: в ситуации с послом России в США надо действовать по принципу взаимности СФ: в ситуации с послом России в США надо действовать по принципу взаимности
16:44 Мишустин: в России появится новый вид QR-кодов Мишустин: в России появится новый вид QR-кодов
16:16 МИД: Россия даже не приемлет мысль о войне между Россией и Украиной МИД: Россия даже не приемлет мысль о войне между Россией и Украиной
«Нас не надо пугать»: Медведев заявил о готовности России жить без долларов
«Нас не надо пугать»: Медведев заявил о готовности России жить без долларов
15:30 В России за сутки выявили почти 90 тыс. новых случаев заражения COVID-19 В России за сутки выявили почти 90 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Узнай, страна!

26 ЯНВ, 23:45 Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов
«Пошла перегрузка»: Оптимизированная медицина России не справляется с «омикроном»
«Пошла перегрузка»: Оптимизированная медицина России не справляется с «омикроном»
26 ЯНВ, 22:15 На Ставрополье возрождают марочное виноделие На Ставрополье возрождают марочное виноделие
25 ЯНВ, 23:06 Нижегородский мед поедет в Евросоюз Нижегородский мед поедет в Евросоюз
25 ЯНВ, 21:05 Кузбасские фермеры наладили крупнейшее за Уралом производство грибов Кузбасские фермеры наладили крупнейшее за Уралом производство грибов
24 ЯНВ, 23:58 В Хабаровском крае обновлен рекорд по добыче золота В Хабаровском крае обновлен рекорд по добыче золота
24 ЯНВ, 21:33 "Падающая" Башня Сююмбике и Усадьба Бакировых получили первые в Татарстане электронные паспорта "Падающая" Башня Сююмбике и Усадьба Бакировых получили первые в Татарстане электронные паспорта
«Газпром» выполнил требование Германии для запуска «Северного потока-2»
«Газпром» выполнил требование Германии для запуска «Северного потока-2»
21 ЯНВ, 15:35 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили самолеты и животноводческие комплексы ТОП-10 достижений недели: регионы России строили самолеты и животноводческие комплексы
20 ЯНВ, 23:54 ТОП-10 кораблей, построенных в России в 2021 году ТОП-10 кораблей, построенных в России в 2021 году
20 ЯНВ, 20:25 Первых в мире пресноводных насекомых, разрушающих скалы, обнаружили ученые из Архангельска Первых в мире пресноводных насекомых, разрушающих скалы, обнаружили ученые из Архангельска
20 ЯНВ, 19:45 Челябинский завод автоприцепов нарастил выпуск продукции на 47% за полгода Челябинский завод автоприцепов нарастил выпуск продукции на 47% за полгода
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter