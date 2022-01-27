Путин отказался запрещать криптовалюты и встал на сторону Минфина в споре с ЦБ 272 1 Экономика

Президент Владимир Путин в среду, 26 января, попросил правительство и Центробанк «прийти к какому-то единому мнению» по вопросу криптовалют, но сам не высказался напрямую в пользу того или иного варианта. ЦБ выступает за запрет криптовалют и их майнинга на территории России, а Минфин считает правильным не запрещать, а регулировать криптовалюты. По словам источника Bloomberg, непублично Путин отверг идею ЦБ и поддержал Минфин.