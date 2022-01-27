Путин отказался запрещать криптовалюты и встал на сторону Минфина в споре с ЦБ
27 Января 2022 272 1 Экономика
Президент Владимир Путин в среду, 26 января, попросил правительство и Центробанк «прийти к какому-то единому мнению» по вопросу криптовалют, но сам не высказался напрямую в пользу того или иного варианта. ЦБ выступает за запрет криптовалют и их майнинга на территории России, а Минфин считает правильным не запрещать, а регулировать криптовалюты. По словам источника Bloomberg, непублично Путин отверг идею ЦБ и поддержал Минфин.
Путин за криптовалюты
- Президент Путин поддержал предложение Минфина не запрещать криптовалюты в России, а регулировать их, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника. По вопросу майнинга Путин считает, что его следует ограничить регионами с «избытком электроэнергии», например, Иркутском, Красноярском и Карелией.
- Официально позиция Путина не раскрывается – делать это отказался его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Минфине и ЦБ не смогли сказать, пришли ли они уже к единому мнению, как их попросил сделать Путин.
- История дискуссии о судьбе криптовалют в России началась 20 января с публикации Bloomberg о том, что ФСБ убедила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину запретить криптовалюты в России якобы под предлогом того, что ими пользуются оппозиционеры для финансирования своей деятельности.
- Сразу после этого на сайте регулятора появился доклад с предложением запретить криптовалюты. «Возможно, кому-то просто надо поднять этот индекс (цитируемости), а чем более спорными будут вопросы, тем лучше для цитируемости. К тому же у нас скоро годовая премия, сейчас как раз все отчитываются о результатах за год», – говорил источник «Газеты.ру» об этой публикации.
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- Однако против этого «технического» документа выступил Минфин и привлек к вопросу внимание президента. Ведомство предложило ввести регулирование криптовалют ради сохранения в России технологий и IT-специалистов. Путин на совещании попросил Минфин и ЦБ «прийти к какому-то единому мнению» по этому вопросу.
- Президент напомнил, что у России есть «определенные конкурентные преимущества» в сфере криптовалют, «особенно в майнинге». После распада СССР стране достались большие мощности производства электричества на ГЭС, которые раньше питали энергоемкие промышленные предприятия. С закрытием этих предприятий возникло избыточное производство энергии.
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