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Путин никуда не уйдет. В Кремле ответили на слухи о его болезни

6 Ноября 2020 262 0 Политика
Путин никуда не уйдет. В Кремле ответили на слухи о его болезни

Проблемы со здоровьем вынуждают президента Владимира Путина покинуть пост в начале 2021 года – с таким утверждением 5 ноября выступила британская газета The Sun. Затем эту же информацию перепечатали Daily Mail и New York Post. Издания ссылались на анонимные источники в Кремле и оппозиционного политолога Валерия Соловья. «Чушь это полная!» – отреагировал пресс-секретарь президента и заявил, что глава государства никуда не уйдет.

У президента все хорошо?

  • В Кремле называют «полной чушью» последнюю информацию о здоровье 68-летнего президента Владимира Путина. «У президента все хорошо», – заявил его пресс-секретарь на вопрос журналистов Bloomberg. У него «отменное» здоровье и он не собирается уходить в отставку.
  • Повод для беспокойства появился после выхода статьи The Sun, в которой говорилось, что у Путина выявили симптомы болезни Паркинсона. Об этом заявили источники в Кремле и политолог Валерий Соловей, который в течение последнего года обещает, что Путин уйдет из-за болезни.
  • Наблюдатели обратили внимание на постоянно трясущиеся ноги Путина и то, что он во время публичный выступлений крепко хватается за подлокотники кресла, будто справляясь с болью. При этом на форуме «Россия зовет!» президент продемонстрировал странное поведение, когда в течение минуты перекладывал бумаги в оранжевую папку и обратно на стол, безосновательно суетясь и подергивая головой.
  • Несмотря на слова пресс-секретаря президента об отменном здоровье Путина, люди сами могут видеть его странное поведение на публике. Также никакого внятного объяснения не получил поступивший в Госдуму законопроект о сохранении неприкосновенности для Путина после истечения срока его президентских полномочий. Более того, за последнюю неделю появился и другой законопроект, по которому Путин может стать «пожизненным сенатором».
  • Оба закона гарантируют «гаранту» особый статус – его нельзя будет задержать и осудить ни за одно правонарушение или преступление даже за пределами его президентских полномочий. Для лишения его неприкосновенностью создана сложная схема, по которой только двумя третями голосов Госдумы и Совфеда, а также по решению Верховного суда, если все процедуры уложат в трехмесячный срок, его могут лишить неприкосновенности.
  • В 2020 году президент Путин управляет страной из подмосковной резиденции в Ново-Огарево и редко проводит личные встречи. Требование для всех, кто получает доступ к президенту, – провести три недели на самоизоляции, чтобы не заразить первое лицо. В связи со своей самоизоляцией Путин отменил «прямую линию» с россиянами и может отказаться от большой пресс-конференции в декабре.
  • Тем временем правительство вышло из-под контроля Путина и не выполняет более 60% его указов. Сам же Путин, несмотря на чудовищные провалы во всем – от экономики до здравоохранения – постоянно повторяет по видеосвязи, что кабмин превосходно со всем справляется.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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