Путин никуда не уйдет. В Кремле ответили на слухи о его болезни 262 0 Политика

Проблемы со здоровьем вынуждают президента Владимира Путина покинуть пост в начале 2021 года – с таким утверждением 5 ноября выступила британская газета The Sun. Затем эту же информацию перепечатали Daily Mail и New York Post. Издания ссылались на анонимные источники в Кремле и оппозиционного политолога Валерия Соловья. «Чушь это полная!» – отреагировал пресс-секретарь президента и заявил, что глава государства никуда не уйдет.