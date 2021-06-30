Путин не поддержал обязательную вакцинацию, но назвал ее законной. Сам он привился «Спутником V»
30 Июня 2021 322 0 Политика
Президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что не менял позиции по вопросу обязательной вакцинации – он ее не поддерживает. Однако, по его словам, решение 10 регионов России сделать вакцинацию обязательной для «отдельных категорий граждан» не противоречит закону. Более того, Путин убежден – предотвратить распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. Сам он привился «Спутником V», поскольку им прививаются военные, а Путин – верховный главнокомандующий.
«Никакой неразберихи»
- Президент Путин рассказал о своем отношении к обязательной вакцинации в России на «Прямой линии», которую транслируют госканалы. «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию», – заявил президент, но дальше предложил посмотреть на закон 1998 года. В нем говорится об иммунной защите граждан и есть календарь прививок.
- По словам Путина, правительство предлагало ему перенести вакцинацию против «ковидной инфекции» в раздел обязательных национальных прививок. Но это предложение не поддержали депутаты Госдумы. Поэтому формально вакцинация от коронавируса не является обязательной в «общенациональном плане», подчеркнул Путин.
- Тем не менее, отметил президент, в случае эпидемии в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей руководители имеют право вводить обязательную вакцинацию. В 10 регионах России это уже сделано для отдельных категорий граждан. «Никакой неразберихи здесь в России нет. Все действуют в рамках закона», – сказал Путин.
- Путин считает, что действия руководителей 10 регионов, где введена обязательная вакцинация, направлены на то, чтобы не было локдаунов, а их жители не теряли работу и доходы. «Для того чтобы этого не случилось, вводятся обязательные нормы вакцинации», – сказал Путин. Более того, по его мнению, предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации.
- Путин уверен – «предубеждение граждан будет проходить». У страны есть четыре вакцины. Они «безопасны, технологичны и эффективны». По словам Путина, 22 млн россиян уже вакцинировались и «у нас нет трагических ситуаций, как после применения AstraZeneca и Pfizer».
- Путина спросили, какой вакциной он сам привился. По его словам, его просили не говорить об этом, чтобы не создавать «конкурентных преимуществ». На вопрос, почему не было видеосъемки вакцинации, Путин сказал, что это лишнее и пошутил: «Если бы делали не в руку, а в другое место – тоже надо было бы показывать?»
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- «Если я сказал, что я прививку сделал, то так оно и есть. На таком месте люди не занимаются мелким жульничеством», – подчеркнул Путин. После этого он все-таки рассказал, какой вакциной воспользовался. «Я принял решение привиться «Спутником V». Тем более военные у нас им прививаются. А я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал Путин.
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