Путин не поддержал обязательную вакцинацию, но назвал ее законной. Сам он привился «Спутником V» 322 0 Политика

Президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что не менял позиции по вопросу обязательной вакцинации – он ее не поддерживает. Однако, по его словам, решение 10 регионов России сделать вакцинацию обязательной для «отдельных категорий граждан» не противоречит закону. Более того, Путин убежден – предотвратить распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. Сам он привился «Спутником V», поскольку им прививаются военные, а Путин – верховный главнокомандующий.