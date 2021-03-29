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Путин может выступить с «социальными инициативами» в день рождения Ленина
29 Марта 2021 515 1 Политика
Президент Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному посланию в четверг, 22 апреля, сообщают «Интерфакс» и РБК. При этом его обращение к парламенту будет предвыборным. Поэтому в нем будут содержаться в большом количестве «социальные инициативы». Между тем, на 22 апреля приходится день рождения Владимира Ленина. Именно на эту дату изначально планировалось голосование по изменению конституции в 2020 году, но позднее его перенесли на июль из-за пандемии.
Социальные инициативы в день рождения Ленина
- Президент Путин зачитает послание Федеральному собранию, которое должно было состояться в начале года, 22 апреля. По крайней мере, по словам источников РБК, эта дата рассматривается как основная. В свою очередь источники «Интерфакса» отметили, что намеченный ранее на 21 апреля отчет правительства в Госдуме перенесли на более поздний срок в связи с посланием президента.
- По словам источников, «тон и тематику» обращению Путина будут задавать выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года. Поскольку выступление президента будет фактически предвыборным, оно будет содержать много «социальных инициатив». Как раз сейчас Кремль собирает предложения для послания.
- Помимо этого Путин заявит об успехах России в борьбе с пандемией коронавируса, которая началась год назад в марте. За месяц до обращения, 23 марта Путин вакцинировался, но отказался сделать прививку на камеру, а также сообщить, какую вакцину он выбрал. На справедливый вопрос, он ответил: «Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает?»
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- На 22 апреля приходится день рождения Владимира Ленина. Памятная дата не дает покоя российским властям – в прошлом году Путин хотел провести в этот день плебисцит по вопросу изменения конституции. Но из-за пандемии планы пришлось пересмотреть и перенести голосование на лето.
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Одни выступления. Хватит уже .