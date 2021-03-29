Путин может выступить с «социальными инициативами» в день рождения Ленина 515 1 Политика

Президент Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному посланию в четверг, 22 апреля, сообщают «Интерфакс» и РБК. При этом его обращение к парламенту будет предвыборным. Поэтому в нем будут содержаться в большом количестве «социальные инициативы». Между тем, на 22 апреля приходится день рождения Владимира Ленина. Именно на эту дату изначально планировалось голосование по изменению конституции в 2020 году, но позднее его перенесли на июль из-за пандемии.