Путин может отказаться от встречи с Байденом из-за санкций
15 Апреля 2021 315 3 Политика
Кремль допустил возможный отказ президента Владимира Путина от встречи с американским коллегой Джо Байденом в случае введения санкций против государственного долга. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ограничения «никоим образом не будут способствовать такой встрече», но решение будет принимать лично президент. Между тем Белый дом объявил о введении санкций против суверенного долга России с 14 июня.
Байден сделал два шага назад
- В Кремле после публикаций западных СМИ о новых санкциях против России назвали появившуюся информацию вероятным «сливом» и четко дали понять: пакет очередных ограничений «не будет способствовать» встрече президентов России и США в ближайшее время. «Вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече», – приводит слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова ТАСС.
- Однако ни о каких «сливах» речь не шла: президент США Джо Байден ввел санкции против суверенного долга России. За два дня до этого он позвонил Путину и предложил ему в ближайшие месяцы встретиться на нейтральной территории и обсудить двусторонние отношения. Наблюдатели заговорили о том, что Путин одержал «частичную победу» и нагнетанием военной угрозы на границе с Украиной усадил США за стол переговоров. Байден опроверг эти домыслы.
- Еще до официального объявления о новой порции санкций в Кремле заявили, что не хотят строить двухсторонние отношения с США по ленинской формуле «шаг вперед – два шага назад». Однако решение о встрече с Байденом теперь будет принимать лично Путин. Но в любом случае «в ближайшие недели» она не состоится, поскольку это слишком малый срок для организации переговоров, заявил пресс-секретарь Путина (Байден говорил не о неделях, а о «ближайших месяцах»).
- В Кремле рутинно осудили «любые санкционные устремления», назвали их «незаконными» и пообещали действовать согласно «принципу взаимности». Теперь Кремлю нужно «взаимно» ответить на следующий набор санкций: против суверенного долга, 16 физических лиц и 16 структур, которые, по мнению США, пытались повлиять на выборы президента США в 2020 году. Кроме этого США объявили о высылке из страны 10 дипломатов, которые подозреваются в работе на разведку.
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- Также США замораживают активы и запрещают транзакции 6 российским компаниям, сотрудничающим со спецслужбами: Технополис «ЭРА», АО «Пасит», Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств безопасноси и автоматики, ООО «НЕобит», Advanced System Technologies и Positive Technologies.
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Откажется от встречи с Байденом и правильно сделает. От Байдена,что шерсти от поросёнка,визга много,а шерсти мало.
ну тогда в ответ Госдед введёт санкции в отношении Cisco Systems, Inc. и запретит продавать и использовать оборудование этой компании на территории РФ
не откажется, ибо это заветная мечта и цель-быть равноправным партнером США. ради этого вся страна и находится на грани десятилетия, ибо политический вес руководства во все времена был важнее страны и ее населения.