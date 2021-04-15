Путин может отказаться от встречи с Байденом из-за санкций 315 3 Политика

Кремль допустил возможный отказ президента Владимира Путина от встречи с американским коллегой Джо Байденом в случае введения санкций против государственного долга. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ограничения «никоим образом не будут способствовать такой встрече», но решение будет принимать лично президент. Между тем Белый дом объявил о введении санкций против суверенного долга России с 14 июня.