Путин готов выполнить требование Саудовской Аравии. Россия сократит добычу нефти 91 0 Экономика

Президент Владимир Путин в конце октября заявил о готовности России сократить добычу нефти сверх текущего уровня, если этого потребует ситуация. В апреле российским нефтедобытчикам пришлось урезать добычу на рекордные 2,8 млн баррелей в сутки, с 11,3 до 8,5 млн. В августе по соглашению ОПЕК+ страна увеличила ее до 9 млн баррелей в сутки. Предполагалось, что с 1 января Россия сможет нарастить показатель еще на 500 тыс. баррелей, но вторая волна коронавируса и новые карантины в Европе ставят крест на этих планах. Российское руководство допускает возможность того, что добычу придется дополнительно сокращать.