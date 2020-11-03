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Путин готов выполнить требование Саудовской Аравии. Россия сократит добычу нефти

3 Ноября 2020 91 0 Экономика
Путин готов выполнить требование Саудовской Аравии. Россия сократит добычу нефти

Президент Владимир Путин в конце октября заявил о готовности России сократить добычу нефти сверх текущего уровня, если этого потребует ситуация. В апреле российским нефтедобытчикам пришлось урезать добычу на рекордные 2,8 млн баррелей в сутки, с 11,3 до 8,5 млн. В августе по соглашению ОПЕК+ страна увеличила ее до 9 млн баррелей в сутки. Предполагалось, что с 1 января Россия сможет нарастить показатель еще на 500 тыс. баррелей, но вторая волна коронавируса и новые карантины в Европе ставят крест на этих планах. Российское руководство допускает возможность того, что добычу придется дополнительно сокращать.

Вторая волна бьет по нефти

  • Новость о введении повторных карантинов в Германии, Франции и Великобритании сильно ударила по нефтяным котировкам – нефть североморского эталона Brent дешевела до 36 долларов за баррель и пока не восстановилась до психологически важной отметки в 40 долларов. Решение европейских государств поставило в тупик нефтедобывающие страны, заключившие весной соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи.
  • Страны ОПЕК+, в число которых входит Россия, рассчитывали с 1 января 2021 года снизить ограничения добычи с 7,7 до 5,8 млн баррелей в сутки. России это бы позволило нарастить производство нефти до 9,5 млн баррелей.
  • Российские нефтяники очень на это рассчитывали – из-за соглашения экспорт обрушился на 20% по сравнению с октябрем прошлого года. Снижение добычи привело к тому, что поставки упали по всем ключевым направлениям – как в Европу, так и в Китай. Упали и доходы от продажи нефти – Россия теряет от соглашения около 10 млрд долларов в квартал.
  • Однако все идет к тому, что ограничения сохранятся до 1 апреля 2021 года – это от России требует Саудовская Аравия. Также не исключено, что России придется дополнительно урезать добычу. В понедельник, 2 ноября, глава Минэнерго Александр Новак встретился с представителями крупнейших нефтяных компаний и обсудил дальнейшее исполнение сделки ОПЕК+. По словам источников Bloomberg, компаниям предложен вариант продления текущих квот еще на три месяца.
  • Для нефтяников это неприятный момент, но он лучше, чем дальнейшее сокращение нефтедобычи до уровня апреля текущего года – 8,5 млн баррелей в сутки. Как пишет Reuters, нефтяники согласились не увеличивать добычу до конца марта 2021 года, но наотрез отказываются ее сокращать.
  • Тем не менее президент Путин говорил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» следующее: «Если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению». До этого президент провел несколько телефонных разговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.
  • По информации The Wall Street Journal, окончательное решение о будущем сделки ОПЕК+ будет принято на встрече министров стран картеля 16-17 ноября. При этом в октябре странам не удалось договориться – они лишь рассмотрели «кризисный сценарий» и разошлись думать о нем. В этом сценарии говорится, что избыток нефти в начале 2021 года будет на уровне 4 млн баррелей в сутки, а признаков восстановления мировой экономики пока не предвидится.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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