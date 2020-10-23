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Путин готов уступить Саудовской Аравии нефтяные рынки. Россия сократит добычу еще

23 Октября 2020 87 0 Экономика
Путин готов уступить Саудовской Аравии нефтяные рынки. Россия сократит добычу еще

Президент России Владимир Путин заявил о готовности дополнительно сократить добычу нефти, если того потребует Саудовская Аравия в рамках соглашения ОПЕК+. Нефтяной картель видит долгосрочные проблемы на мировом нефтяном рынке и считает, что как минимум 4 млн баррелей в ближайшее время будут лишними. Весной этого года Россия рекордно урезала собственную добычу на 2,8 млн баррелей. По словам экспертов, часть этого объема восстановить не удастся.

Путин сократит добычу нефти, если Саудовская Аравия попросит

  • Россия дополнительно сократит добычу нефти, если этого потребует ситуация на мировых рынках, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». На текущий момент Россия привержена соглашению ОПЕК+, по которому страна урезала собственную добычу в апреле на 2,8 млн баррелей в сутки – с 11,3 до 8,5 млн. С 1 августа Россия качает 9 млн баррелей в день и рассчитывала увеличить добычу еще на 500 тыс. баррелей с 1 января.
  • Выиграла Россия не много: баррель нефти Urals сейчас стоит на европейском рынке 40,87 доллара. При этом бюджет страны сверстан исходя из цены в 42 доллара. А вот проиграла достаточно: из-за снижения добычи российские нефтяники потеряли часть доли на европейском рынке – они уступили ее Саудовской Аравии. В то время как экспорт нефти из России обрушился на 14% с начала года, экспорт нефти из Саудовской Аравии остался на уровне прошлого года.
  • По словам Путина, Россия находится в контакте с партнерами – «и с американцами, и с саудитами». Это соответствует действительности: за последние две недели Путин провел ряд телефонных переговоров с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Лидеры обсуждали вторую волну коронавируса и то, как новые локдауны скажутся на спросе.
  • Путин подчеркнул – Россия не заинтересована ни во взлете цен на нефть, ни в падении. Поэтому с 1 января 2021 года, как того требует Саудовская Аравия, Россия не будет наращивать добычу. «А если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению», – заключил Путин.
  • Сокращать добычу России некуда, но на встрече ОПЕК+ в октябре было заявлено, что на мировом рынке снова будет избыток нефти. Предложение превысит спрос на 4 млн баррелей в сутки. В предыдущий раз страны ОПЕК+ урезали добычу на 9,7 млн баррелей, из которых 2,8 млн пришлось на Россию. Теперь Саудовская Аравия может предложить России урезать добычу еще на 0,5-1 млн баррелей. Для России это будет равносильно капитуляции на рынках Европы и Азии, которые агрессивно захватывает Саудовская Аравия, предлагая скидки на свою нефть.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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