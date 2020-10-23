Путин готов уступить Саудовской Аравии нефтяные рынки. Россия сократит добычу еще 87 0 Экономика

Президент России Владимир Путин заявил о готовности дополнительно сократить добычу нефти, если того потребует Саудовская Аравия в рамках соглашения ОПЕК+. Нефтяной картель видит долгосрочные проблемы на мировом нефтяном рынке и считает, что как минимум 4 млн баррелей в ближайшее время будут лишними. Весной этого года Россия рекордно урезала собственную добычу на 2,8 млн баррелей. По словам экспертов, часть этого объема восстановить не удастся.