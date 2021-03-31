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На защиту Путина от коронавируса при встречах с чиновниками потратили более 6 млрд рублей
31 Марта 2021 237 1 Экономика
Во время пандемии Управление делами президента России потратило более 6,4 млрд руб. на меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. Как пишет «Русская служба Би-би-си», большая часть средств была потрачена на обеспечение в отелях и кремлевских санаториях обязательной изоляции для гостей президента Владимира Путина, а также обслуживающего персонала, который работает с главой государства.
Изоляция на миллиарды рублей
- По данным «Русской службы Би-би-си», Управление делами президента потратило более 6,4 млрд руб. на меры против коронавирусной инфекции. Деньги поступили из резервного фонда правительства. Они пошли подконтрольным гостиницам и кремлевским санаториям, которые на данный момент закрыты для простых россиян.
- В гостиницах говорят о «спецобслуживании», которое продлится как минимум до мая. Известно, что в этих отелях и санаториях проходили двухнедельную изоляцию перед встречей с президентом различные чиновники и главы госкомпаний. Также в них изолировали персонал, обслуживающий президента.
- Речь идет об оздоровительных комплексах «Ватутинки» и «Десна» в Подмосковье и санаториях «Дагомыс», «Русь» и «Сочи» в Сочи, пишет «Би-би-си». Первые два комплекса расположены недалеко от терминала спецотряда «Россия», обслуживающего первых лиц, а сочинские санатории – рядом с резиденцией Путина в Сочи.
- По информации «Би-би-си», управделами президента заключили контракт с подмосковной «Десной» об изоляции проживающих и допуске к ним медперсонала для взятия проб. В сочинских комплексах, по словам источника, размещаются, в зависимости от мероприятия, сотрудники «экипажа борта Путина, экипажи сопровождающих вертолетов» и экипажи премьера Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и других чиновников.
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- Ранее о карантине для журналистов, водителей, медиков и даже ветеранов войны писало агентство Bloomberg. Гостиничные комплексы получали деньги на их обслуживание в рамках госконтрактов и госсубсидий на обеспечение антикоронавирусных мер, поясняет «Би-би-си». В управделами президента на вопросы издания заявили, что не являются организаторами карантинных мероприятий, а все ограничения и меры производились в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
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ну что тут сказать-мероприятия и затраты вынужденные и являются необходимыми. точно такие же есть и у других администраций и сотрудников за рубежом.