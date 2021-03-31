На защиту Путина от коронавируса при встречах с чиновниками потратили более 6 млрд рублей 237 1 Экономика

Во время пандемии Управление делами президента России потратило более 6,4 млрд руб. на меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. Как пишет «Русская служба Би-би-си», большая часть средств была потрачена на обеспечение в отелях и кремлевских санаториях обязательной изоляции для гостей президента Владимира Путина, а также обслуживающего персонала, который работает с главой государства.