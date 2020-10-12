Правительство уходит на карантин. Работать будут удаленно 1838 0 Политика

Премьер-министр Михаил Мишустин переводит своих подчиненных на удаленную работу из-за «непрекращения распространения новой коронавирусной инфекции». В Белый дом и министерства не будут пускать посетителей и сотрудников. Только начальники управлений, директора департаментов и более высокие чиновники получат возможность появляться на рабочих местах. Такой же порядок работы правительства был весной 2020 года, когда по России прошла первая волна коронавируса.