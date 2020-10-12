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Правительство уходит на карантин. Работать будут удаленно
12 Октября 2020 1838 0 Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин переводит своих подчиненных на удаленную работу из-за «непрекращения распространения новой коронавирусной инфекции». В Белый дом и министерства не будут пускать посетителей и сотрудников. Только начальники управлений, директора департаментов и более высокие чиновники получат возможность появляться на рабочих местах. Такой же порядок работы правительства был весной 2020 года, когда по России прошла первая волна коронавируса.
Правительство уходит на «удаленку»
- Премьер Мишустин распорядился отправить сотрудников правительства, кроме высокопоставленных чиновников, на удаленную работу. По словам источников «Отрытых медиа», чиновникам выдадут служебные SIM-карты и компьютеры с защищенным доступом к правительственной системе электронного документооборота.
- При этом бумажный обмен документами полностью прекратится. Командировки тоже приостанавливаются – они будут допускаться лишь в чрезвычайных ситуациях и по личному разрешению министров.
- Министерства должны будут закупить средства индивидуальной защиты – по две маски и одной паре перчаток на одного сотрудника, а также организовать дезинфекцию помещений дважды в месяц и в экстренных случаях, если заболеет один из сотрудников. Всех чиновников также предполагается тестировать раз в две недели на коронавирус.
- В таком режиме правительство работало весной этого года. Сотрудники министерств и Белого дома вернулись на работу в мае-июне. Однако заседания правительства до последнего дня проходили по видеосвязи. Последняя очная встреча министров состоялась 26 марта.
- Сотрудники Администрации президента также перешли на дистанционную работу с октября. Об этом говорил пресс-секретарь Владимира Путина. Госдума перешла на «удаленку» еще раньше – в сентябре, о чем заявил думский спикер Вячеслав Володин.
- В то же время стало известно, что Мишустин окружил себя «тайным штабом» из 20 высокопоставленных чиновников, которые принимают все судьбоносные решения. До остальных они доводятся в формате видеосовещаний. Сам Мишустин переболел коронавирусом в апреле и проводит личные встречи без маски.
- При этом, по словам пресс-секретаря Путина, несмотря на рост количества инфицированных, система здравоохранения работает эффективно. Поэтому полного локдауна пока не планируется, но само правительства, как видно, уже к нему готовится. Более того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эта неделя будет решающей для принятия решения о карантине.
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