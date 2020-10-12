Мишустин окружил себя тайным штабом. Вместе они повышают налоги 1675 0 Политика

Премьер-министр Михаил Мишустин организовал вокруг себя закрытый «клуб» чиновников, в который входят 20 человек. На правах неформального антикризисного штаба эти люди принимают ключевые решения во время пандемии и экономического кризиса, ни с кем не совещаясь. Так, например, они решили повысить налоги и не стали слушать возражения бизнеса. В итоге к Мишустину не могут пробиться ни олигархи, ни представители малого и среднего бизнеса. Антикризисный штаб ни с кем не советуется, но внутри него много конфликтов.