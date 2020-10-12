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Мишустин окружил себя тайным штабом. Вместе они повышают налоги
12 Октября 2020 1675 0 Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин организовал вокруг себя закрытый «клуб» чиновников, в который входят 20 человек. На правах неформального антикризисного штаба эти люди принимают ключевые решения во время пандемии и экономического кризиса, ни с кем не совещаясь. Так, например, они решили повысить налоги и не стали слушать возражения бизнеса. В итоге к Мишустину не могут пробиться ни олигархи, ни представители малого и среднего бизнеса. Антикризисный штаб ни с кем не советуется, но внутри него много конфликтов.
Неформальный круг премьера
- Премьер-министр Михаил Мишустин создал вокруг себя неформальный антикризисный штаб, в который входят зампреды правительства, некоторые министры и еще несколько наиболее влиятельных чиновников, пишет Ura.ru со ссылкой на свои источники. Штаб вырабатывает и принимает решения кулуарно-келейно, а на совещаниях, где якобы идет их обсуждение, они лишь утверждаются.
- В штаб предсказуемо входят вице-премьер Андрей Белоусов, который заменял болевшего коронавирусом Мишустина, а также другие его замы – Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышегко, Татьяна Голикова и Виктория Абрамченко.
- Из министров в нем состоят глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Также в «штаб» включены глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова и глава ФНС Даниил Егоров. Отдельно стоят два либеральных столпа российского чиновничества – глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
- Несмотря на то, что все они работают вместе между ними постоянно идет борьба за влияние и финансы. Спорят по поводу способов выхода из кризиса, бюджета, выбора приоритетных нацпроектов и так далее. На первом плане конфликт Силуанова и Белоусова с Кудриным и Набиуллиной. Одни хотят разогнать инфляцию и финансировать неэффективные производства, другие – удушить экономику сдерживанием инфляции. Подходящего России срединного подхода в правительстве нет.
- Лоббисты пытаются пробиться к центру принятия решений через Минэкономразвития – бизнес-четверка организаций («Деловая Россия», «Опора России», РСПП, ТПП) «заходит» на Мишустина через министра Решетникова. Им приходится передавать пожелания олигархов, представителей малого и среднего бизнеса. Также есть четкое деление – интересы госбанков в «штабе» защищает Набиуллина, госкомпаний – Белоусов.
- Всем нужны деньги и борьба за финансирование обостряет конфликты в правительстве, которое пилит федеральный бюджет. Однако есть у «штаба» Мишустина и определенная степень независимости – последнее повышение налогов Мишустин и Ко ни с кем не согласовывали, потому что самому бюджету потребовались деньги. Бизнес был крайне расстроен тем, что у него не получилось отменить это решение.
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