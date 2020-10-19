Плохой пример для России. Китай превратился в «финансовую пирамиду» 1177 0 Экономика

Китай поспешил сообщить всему миру о полном восстановлении своей экономики после весеннего провала, вызванного пандемией коронавируса. Экономический рост ускорился до 4,9%, промышленное производство до 1,2%, а безработица снизилась до 5,4%. Однако за всем этим стоит «печатный станок», который позволяет вливать в экономику триллионы юаней в виде кредитов. Только вот с каждого выданного в долг доллара экономика Китая получает рост всего на 33 цента, что вынуждает печатать еще больше денег и раздавать новую порцию кредитов. Из-за раздутого долга и схемы стимулирования роста Китай все больше напоминает финансовую пирамиду.