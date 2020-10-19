Капитал страны
ENGLISH
19 ОКТ, 19:12 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Плохой пример для России. Китай превратился в «финансовую пирамиду»
19 Октября 2020 1177 0 Экономика
Китай поспешил сообщить всему миру о полном восстановлении своей экономики после весеннего провала, вызванного пандемией коронавируса. Экономический рост ускорился до 4,9%, промышленное производство до 1,2%, а безработица снизилась до 5,4%. Однако за всем этим стоит «печатный станок», который позволяет вливать в экономику триллионы юаней в виде кредитов. Только вот с каждого выданного в долг доллара экономика Китая получает рост всего на 33 цента, что вынуждает печатать еще больше денег и раздавать новую порцию кредитов. Из-за раздутого долга и схемы стимулирования роста Китай все больше напоминает финансовую пирамиду.
Печатный станок в Китае не останавливается
- Один из вариантов стимулирования экономического роста в России, который предлагают некоторые эксперты и чиновники, сводится к запуску «печатного станка». Он, по замыслу сторонников мягкой монетарной политики, должен будет обеспечить доступные кредиты промышленности и запустить заглохший двигатель российской экономики. Однако не все так просто, что и демонстрирует соседний Китай.
- Из коронавирусного кризиса страна, с которой и пошла пандемия, выходит за счет печати 29,6 трлн дополнительных юаней, равняющимся четверти ВВП (это как если бы Россия напечатал 25 трлн руб.). По словам официального представителя Государственного статистического управления КНР Лю Айхуа, в третьем квартале Китай полностью оправился от последствий пандемии – ВВП ускорился с 3,2% до 4,9%, промышленность воспрянула с 0,4% до 1,2%, инвестиции впервые с начала кризиса выросли на 0,8%, а безработица сократилась с 5,6% до 5,4%. И хотя оборот розницы был в минусе (-7,2%), в сентябре он тоже показал рост на 3,3%.
- За всеми этими достижениями стоит Народный банк КНР и его «печатный станок», выпустивший уже 29,6 трлн юаней с начала пандемии. Только в сентябре он выдал 1,5 трлн юаней в кредит, а общее финансирование, включая теневые банковские продукты, выросло на 3,5 трлн юаней.
- В результате действий Народного банка размеры кредитного финансирования в экономике достигли 280 трлн юаней, или 41 трлн долларов. Общий долг впервые превысил 300% ВВП, а к концу года вырастет до 325%. При этом китайские компании безоглядно наращивают долги, закупают сырье и генерируют глобальный спрос. Но около четверти всех кредитов уходит на внутренний рынок недвижимости, который вырос на 6-7% за год, отмечают в ING.
- Рост денежной массы не ведет к инфляции и девальвации юаня – он, напротив, рекордно укрепился к доллару с 2018 года и стоит дороже 6,7 юаня за доллар. Однако это достижение не юаня, а скорее провал доллара на глобальном рынке.
- Эксперты без восхищения говорят о «китайском чуде» – оно построено на допинге, эффективность которого крайне низка. По мнению аналитиков GNS Economics, до 2008 года Китаю удавалось за счет массового кредитования добиваться роста, не сильно увеличивая разрыв между размерами денежных стимулов и ростом экономики. Но с 2007 года долги выросли на 25 трлн долларов, а экономика – на 7,6 трлн. Каждый доллар нового долга в Китае генерирует только 33 центра нового ВВП. И это делает китайскую экономику похожей на финансовую пирамиду: выплату по кредитам отнимают 20% китайского ВВП, а рост дается за счет нового кредитования, которое все менее и менее эффективно.
- Несмотря на печальный опыт Китая, который попал в замкнутый круг, Россия все больше склоняется к запуску «печатного станка»: Центробанк уже согласился напечатать 1 трлн руб. для финансирования дефицита бюджета, а также напечатал деньги для спасения «Аэрофлота». Все это может крайне негативно сказаться на рубле. Тот же Китай, к примеру, ожидая девальвации и деноминации рубля, отказывается заключать новые контракты с Россией. Так что и от китайской «финансовой пирамиды» России решительно никакой выгоды нет.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
13:55 Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии
13:31 Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом
13:03 Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства
16 ОКТ, 18:33 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?
16 ОКТ, 17:38 Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов
16 ОКТ, 16:51 Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске
15 ОКТ, 18:12 Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке
15 ОКТ, 17:50 Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане
15 ОКТ, 17:18 Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье
15 ОКТ, 16:46 ЦМТ: гостеприимство по лучшим стандартам
Написать комментарий