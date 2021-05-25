Володин: Миллиона заключенных не хватает России, чтобы заменить мигрантов
25 Мая 2021 188 2 Политика
Россия не сможет заменить трудовых мигрантов заключенными, как предлагает Федеральная служба исполнения наказаний. Но эту идею «необходимо изучить», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, текущего числа заключенных просто не хватит, чтобы восполнить дефицит рабочих рук в экономике.
«Заключенных» рук России не хватит
- Россия не решит проблему дефицита рабочей силы, привлекая к стройкам заключенных. Об этом заявил глава Госдумы Вячеслав Володин, передает «Интерфакс». Володин отметил, что идею главы ФСИН Александра Калашникова, «необходимо изучить». Однако он обратил внимание на то, что численность заключенных в российских тюрьмах не позволяет говорить о полной замене трудовых мигрантов.
- Так, согласно данным ФСИН, на 1 мая в тюрьмах содержалось 478 182 человека. Из них только 188 тыс. можно привлечь к принудительным работам. При этом, по данным Минстроя, стройкам в России не хватает в общей сложности 1,2 млн рабочих. Со слов Володина получается, что России не хватает 1 млн заключенных, чтобы закрыть потребность в мигрантах. Сейчас осужденные покрывают лишь 15% от потребности, подчеркнул Володин.
- Глава ФСИН Калашников предлагал устроить для заключенных «новые достойные условия». Забегая наперед, он пообещал: «Это будет не ГУЛАГ». В Минтрансе и РЖД заинтересовались идеей Калашникова и рассматривают возможность подключить заключенных к строительству БАМа и Транссиба, которые некому строить (пришлось даже привлечь армию).
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что это «огромная проблема», когда «здоровые мужики сидят в колониях». По его мнению, им там нечего делать и, если их труд будет «разумно» организован, идею нужно реализовать.
Написать комментарий
Посредники между производителями и продавцами пальмового масла,никогда в накладе не останутся.
Окстись,Володин,кроме заключённых,в России официально зарегистрировано 2,56 миллиона безработных.