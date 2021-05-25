Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 МАЙ, 19:32 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

25 МАЙ, 19:32 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Володин: Миллиона заключенных не хватает России, чтобы заменить мигрантов

25 Мая 2021 188 2 Политика

Россия не сможет заменить трудовых мигрантов заключенными, как предлагает Федеральная служба исполнения наказаний. Но эту идею «необходимо изучить», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, текущего числа заключенных просто не хватит, чтобы восполнить дефицит рабочих рук в экономике.

«Заключенных» рук России не хватит

  • Россия не решит проблему дефицита рабочей силы, привлекая к стройкам заключенных. Об этом заявил глава Госдумы Вячеслав Володин, передает «Интерфакс». Володин отметил, что идею главы ФСИН Александра Калашникова, «необходимо изучить». Однако он обратил внимание на то, что численность заключенных в российских тюрьмах не позволяет говорить о полной замене трудовых мигрантов.
  • Так, согласно данным ФСИН, на 1 мая в тюрьмах содержалось 478 182 человека. Из них только 188 тыс. можно привлечь к принудительным работам. При этом, по данным Минстроя, стройкам в России не хватает в общей сложности 1,2 млн рабочих. Со слов Володина получается, что России не хватает 1 млн заключенных, чтобы закрыть потребность в мигрантах. Сейчас осужденные покрывают лишь 15% от потребности, подчеркнул Володин.
  • Глава ФСИН Калашников предлагал устроить для заключенных «новые достойные условия». Забегая наперед, он пообещал: «Это будет не ГУЛАГ». В Минтрансе и РЖД заинтересовались идеей Калашникова и рассматривают возможность подключить заключенных к строительству БАМа и Транссиба, которые некому строить (пришлось даже привлечь армию).

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что это «огромная проблема», когда «здоровые мужики сидят в колониях». По его мнению, им там нечего делать и, если их труд будет «разумно» организован, идею нужно реализовать.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
В
17:00 1 0
Вера:

Посредники между производителями и продавцами пальмового масла,никогда в накладе не останутся.

В
16:52 1 0
Вера:

Окстись,Володин,кроме заключённых,в России официально зарегистрировано 2,56 миллиона безработных.

Статьи

Власти не знают, куда девать деньги. 8 трлн рублей лежат на счетах в банках

Власти не знают, куда девать деньги. 8 трлн рублей лежат на счетах в банках
Экономика 1

Больше работать и не ждать денег из ФНБ. Центробанк дал рекомендации россиянам

Больше работать и не ждать денег из ФНБ. Центробанк дал рекомендации россиянам
Экономика 1

«Налоги у нас растут». В Минфине увидели «радужное» восстановление экономики

«Налоги у нас растут». В Минфине увидели «радужное» восстановление экономики
Экономика 1

«Не более двух сроков подряд». С поста при Путине в этом году уйдет Борис Титов

«Не более двух сроков подряд». С поста при Путине в этом году уйдет Борис Титов
Политика

Узнай, страна!

В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей

В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей

В Пермском крае стартовало производство кислорода для медучреждений

В Пермском крае стартовало производство кислорода для медучреждений

Новости дня

19:12 Меркель: данных о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair нет Меркель: данных о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair нет
Кремль назвал дату встречи Путина и Байдена
Кремль назвал дату встречи Путина и Байдена
17:49 Власти Якутии отказались от «обязательной» вакцинации от коронавируса Власти Якутии отказались от «обязательной» вакцинации от коронавируса
16:54 Кремлевские структуры решили не увольнять сторонников Навального Кремлевские структуры решили не увольнять сторонников Навального
15:47 В Кремле ответили на заявление Лондона о санкциях против РФ из-за рейса Ryanair В Кремле ответили на заявление Лондона о санкциях против РФ из-за рейса Ryanair
14:46 Депутат объяснил свою зарплату в 400 тысяч россиянам, получающим 12-15 тысяч рублей Депутат объяснил свою зарплату в 400 тысяч россиянам, получающим 12-15 тысяч рублей
13:43 Вакцинация от COVD-19 стала обязательной в Якутии Вакцинация от COVD-19 стала обязательной в Якутии
В России могут ввести ежемесячные выплаты для всех россиян
В России могут ввести ежемесячные выплаты для всех россиян
13:07 В регионе России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 В регионе России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Узнай, страна!

18:25 В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей
Власти не знают, куда девать деньги. 8 трлн рублей лежат на счетах в банках
Власти не знают, куда девать деньги. 8 трлн рублей лежат на счетах в банках
14:02 В Пермском крае стартовало производство кислорода для медучреждений В Пермском крае стартовало производство кислорода для медучреждений
24 МАЙ, 15:52 В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова
24 МАЙ, 14:20 В Московской области открыли крупный планетарий в составе оптического центра «Лыткарино» В Московской области открыли крупный планетарий в составе оптического центра «Лыткарино»
24 МАЙ, 13:55 В Воронежской области запустили завод композитных материалов в ОЭЗ «Центр» В Воронежской области запустили завод композитных материалов в ОЭЗ «Центр»
24 МАЙ, 12:51 В Самарской области открыто движение по новому мосту через реку Сок В Самарской области открыто движение по новому мосту через реку Сок
Больше работать и не ждать денег из ФНБ. Центробанк дал рекомендации россиянам
Больше работать и не ждать денег из ФНБ. Центробанк дал рекомендации россиянам
22 МАЙ, 10:47 ТОП-10 достижений недели: регионы России создали революционные технологии и уникальные производства ТОП-10 достижений недели: регионы России создали революционные технологии и уникальные производства
21 МАЙ, 22:59 В Республике Крым начали искать пресную воду на дне Азовского моря В Республике Крым начали искать пресную воду на дне Азовского моря
21 МАЙ, 21:19 В Москве впервые в России создали технологию клонирования крупного рогатого скота В Москве впервые в России создали технологию клонирования крупного рогатого скота
21 МАЙ, 19:19 В Ленинградской области дан старт строительству мощнейшего газоперерабатывающего комплекса в России В Ленинградской области дан старт строительству мощнейшего газоперерабатывающего комплекса в России
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter