Володин: Миллиона заключенных не хватает России, чтобы заменить мигрантов 188 2 Политика

Россия не сможет заменить трудовых мигрантов заключенными, как предлагает Федеральная служба исполнения наказаний. Но эту идею «необходимо изучить», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, текущего числа заключенных просто не хватит, чтобы восполнить дефицит рабочих рук в экономике.