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Пенсионный фонд потратит пенсии россиян на свой пиар
4 Ноября 2020 261 0 Экономика
Пенсионный фонд России объявил тендер на проведение «информационно-разъяснительной кампании» стоимостью 259,7 млн руб. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок. На пенсионные деньги россиян Фонд собирается закупить рекламу на телевидении и радио. Причем среди радиостанций, помимо популярных «Европы плюс» и «Русского радио», есть Comedy Radio, что делает новость похожей на дурную шутку.
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- Пенсионный фонд России намерен потратить 259,7 млн руб. на «информационно-разъяснительную кампанию среди населения». Информация о работе Фонда должна будет появляться на телевидении, радио и в интернете.
- Подрядчик должен будет также доработать промо-сайт для старшеклассников и студентов, на котором им будет рассказано о важности формирования будущей пенсии.
- Руководство Фонда ожидает, что исполнитель подряда запустит рекламу на «Первом канале», «России 1», «Пятом канале», РЕН ТВ и НТВ. А также на 15 радиостанциях: «Европе плюс», «Русском радио», «Дорожном радио», Comedy Radio и др. Таким образом, подряд начинает напоминать скрытую поддержку гос-СМИ, которые страдают от потери рекламных доходов.
- Кроме этого ПФР рассчитывает разместить баннеры на 17 сайтах: на главной странице «Яндекса», где должно быть 150 млн показов (охват – все население России), на сайте РБК (10 млн показов), на сайте «Коммерсанта» (2 млн показов). Повезет так же и соцсетям – «Одноклассникам», от которых ждут 20 млн показов и «ВКонтакте» с 8 млн показов.
- Целью кампании будет проинформировать граждан об изменениях в пенсионном законодательстве, объяснить принцип расчета пенсий (депутаты часто спекулируют на этом и предлагают платить пенсии «по рангам»), разъяснить пенсионные права и прорекламировать госуслуги фонда.
- Чтобы оценить масштаб расходов на рекламу, стоит напомнить о планах ПФР в 2022-2023 годах потратит 706 млн руб. на новые здания в регионах. При этом правительство заморозило пенсионные накопления россиян до 2023 года, что позволит сэкономить на выплатах 669,3 млрд руб. А президент Владимир Путин, нарушив одно из условий пенсионной реформы, разрешил не повышать пенсии выше уровня инфляции до 2030 года. В результате пенсии будут расти всего на 75 руб. в год в течение 10 лет. Зато реклама пенсий будет каждый год «изо всех щелей».
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