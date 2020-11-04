Пенсионный фонд потратит пенсии россиян на свой пиар 261 0 Экономика

Пенсионный фонд России объявил тендер на проведение «информационно-разъяснительной кампании» стоимостью 259,7 млн руб. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок. На пенсионные деньги россиян Фонд собирается закупить рекламу на телевидении и радио. Причем среди радиостанций, помимо популярных «Европы плюс» и «Русского радио», есть Comedy Radio, что делает новость похожей на дурную шутку.