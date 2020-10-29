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Пенсии хотят платить «по рангам». Это поможет сэкономить на тех, кто «не достоин»
29 Октября 2020 658 0 Экономика
В головах представителей российской власти бродит ядреная смесь из практик Российской империи и Советского Союза. От империи нынешние власть имущие хотят взять сословное общество, в котором они, конечно же, займут верхнюю ступень, а от СССР – общие поборы в качестве «трудовой солидарности» или « социальной справедливости». Начать реализовывать имперско-советского кадавра предложено с пенсий – они должны выдаваться строго «по рангам», а для их выплат необходимо собирать «пенсионный налог» с зарплат.
Пенсии «по рангам», а не по баллам
- Новая идея «сословных» пенсий родилась в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников считает действующую систему баллов при начислении пенсии запутанной и непонятной даже специалистам. В этой связи он призвал ввести начисления пенсий «по рангам».
- По его словам, минимальная пенсия будет положена «первому рангу» – и далее по возрастающей. Самую высокую пенсию должны получать обладатели «десятого ранга». При этом, как считает Калашников, есть «определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг».
- В свою очередь, «человек» знает, «если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент». Похоже на то, что будет работать та же балльная система, но «более агрегированные показатели» выдавать и называться «рангами».
- Как граждане России будут разделены «по рангам», депутат не уточнил. Но, по его словам, некоторые категории граждан не получат индексацию пенсии «не по рангу». Поскольку сам принцип индексации будет привязан к рангам – одним будут прибавлять пенсию, другим – нет. Бюджет сможет на этом сэкономить.
- Также депутату показалось мало того, что каждый работающий гражданин платит 22% в Пенсионный фонд России от своей зарплаты через работодателя. Сверх этого он предложил брать налог в виде 1% на будущую пенсию непосредственно с работника. «Чтобы он чувствовал причастность к этим деньгам», – пояснил депутат.
- По состоянию на конец 2019 года средняя пенсия в России составляла 14608 руб. За год она выросла в реальном выражении на 1,5%, а годом ранее – на 0,8%. При этом до 2030 года президент Владимир Путин разрешил правительству заморозить пенсии. Они и без «рангов» будут увеличиваться в среднем всего на 75 руб. в год.
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