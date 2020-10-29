Пенсии хотят платить «по рангам». Это поможет сэкономить на тех, кто «не достоин» 658 0 Экономика

В головах представителей российской власти бродит ядреная смесь из практик Российской империи и Советского Союза. От империи нынешние власть имущие хотят взять сословное общество, в котором они, конечно же, займут верхнюю ступень, а от СССР – общие поборы в качестве «трудовой солидарности» или « социальной справедливости». Начать реализовывать имперско-советского кадавра предложено с пенсий – они должны выдаваться строго «по рангам», а для их выплат необходимо собирать «пенсионный налог» с зарплат.