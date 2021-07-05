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Пенсии россиян предложили вложить в «озеленение» экономики России

5 Июля 2021 409 2 Экономика
Пенсии россиян предложили вложить в «озеленение» экономики России

Средства Пенсионного фонда России и неправительственных пенсионных фондов можно вложить в «зеленые» облигации. Такую идею предложил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на международной промышленной выставке «Иннопром». Сам по себе ВЭБ.РФ управляет пенсионными накоплениями 38 млн россиян. Однако «зеленых» облигаций в России пока нет, но они могут появиться в ближайшее время, поскольку власти готовятся к переходу Евросоюза к «зеленой» энергетике.

Пенсиями «озеленить» экономику

  • Пенсионные накопления россиян в государственном и частных фондах могут быть вложены в «зеленые» облигации – долговые бумаги для развития «зеленой» экономики. Об этом, как передает ТАСС, на промышленной выставке «Иннопром» заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
  • По словам чиновника, на российском финансовом рынке пока нет подобных финансовых инструментов. Однако за рубежом это объект инвестирования для фондов. «Было бы перспективно при определенных условиях, чтобы в эти облигации инвестировались средства пенсионных фондов», – сказал Клепач.
  • По его мнению, пенсионные накопления россиян могут дать долгосрочные инвестиции. Но для этого нужны специальные инструменты поддержки и механизмы, которые гарантируют доходность. Клепач рассказал, что Центробанк это уже обсуждал, правда, никаких решений не принял. Он назвал это дилеммой в духе того, что было раньше – яйцо или курица. «Вы дайте облигации проектам, мы тогда вас осчастливим», – говорит Клепач и тут же признает, что проектов еще не настолько много, «чтобы наступило счастье».
  • ЦБ разработал в начале июня проект регулирования «зеленых» облигаций. Они будут выпускаться не по международным, а по российским стандартам. К 2024 году рынок «зеленых» облигаций в России может достигнуть 300 млрд руб., увеличиваясь на 30-40% в год, подсчитали в ВЭБ.РФ. А к 2030 году ожидается, что четверть всех облигаций будут «зелеными».

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  • Для России это важно, поскольку Евросоюз намерен перейти на «зеленую» энергетику и вводит углеродный налог. Этим налогом будут облагаться все товары с высоким углеродным следом, то есть не только топливо, но и продукция, произведенная с их использованием. В связи с этим президент Владимир Путин поручил до 1 октября разработать план до 2050 года по снижению «углеродоемкости» российской экономики. Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал коллапс нефтяной экономики России и потерю 4 трлн долларов экспортных доходов, если страна не предпримет никаких мер до 2050 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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О
22:37 0 0
ольга:

Очередной ход облапошивания и обворовывания народа. Не верьте ни одному слову и действу Властей в отношении пенсий. Наше поколение 60-80-х обворовали забрав в никуда пенсионные накопления и посадив на нищенское пособие, называемое "пенсией", а у более старших накопленные пенсии ударили дефолтом и превратили в копейки без всякой компенсации.

С
18:09 1 0
Светлана:

На производство одной солнечной батареи необходимо затратить такое количество энергии, которую она и близко не выработает за весь срок свой службы. Так что, очередная хренотень это.

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