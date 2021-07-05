Пенсии россиян предложили вложить в «озеленение» экономики России 409 2 Экономика

Средства Пенсионного фонда России и неправительственных пенсионных фондов можно вложить в «зеленые» облигации. Такую идею предложил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на международной промышленной выставке «Иннопром». Сам по себе ВЭБ.РФ управляет пенсионными накоплениями 38 млн россиян. Однако «зеленых» облигаций в России пока нет, но они могут появиться в ближайшее время, поскольку власти готовятся к переходу Евросоюза к «зеленой» энергетике.