Путин поручил готовить Россию к отказу Европы от нефти 649 1 Экономика

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября разработать и представить дорожную карту снижения «углеродоемкости» российской экономик. План должен быть расписан до 2050 года. При этом Путин потребовал, чтобы к назначенному году объем чистой эмиссии парниковых газов в России был меньше, чем в Европейском союзе. Президент озаботился выбросами после того, как Евросоюз объявил об отказе от углеводородов к 2050 году и введении «углеродного налога» на товары, произведенные с использованием нефти и газа.