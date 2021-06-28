Путин поручил готовить Россию к отказу Европы от нефти
28 Июня 2021 649 1 Экономика
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября разработать и представить дорожную карту снижения «углеродоемкости» российской экономик. План должен быть расписан до 2050 года. При этом Путин потребовал, чтобы к назначенному году объем чистой эмиссии парниковых газов в России был меньше, чем в Европейском союзе. Президент озаботился выбросами после того, как Евросоюз объявил об отказе от углеводородов к 2050 году и введении «углеродного налога» на товары, произведенные с использованием нефти и газа.
Россия должна обойти ЕС по «углеродоемкости»
- На сайте Кремля появился список поручений Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2021. Один из основных пунктов – подготовить до 1 октября дорожную карту по снижению углеродоемости российской экономики. План должен быть рассчитан на 29 лет – до 2050 года. Конечная цель – снизить объем чистой эмиссии парниковых газов до значений ниже, чем в ЕС.
- Правительству предстоит разработать меры по сокращению выбросов парниковых газов, которые образуются «в результате осуществления хозяйственной деятельности». Кроме этого Путин требует увеличить «потенциал экосистем», поглощающих парниковые газы. Для этого необходимо повысить «эффективность использования лесов и земель». Поэтому от правительства президент ждет план по внедрению технологий лесовосстановления и восстановления плодородия почв.
- Путин решил заняться климатической повесткой, поскольку ЕС предупредил, что к 2050 году полностью откажется от углеводородов и перейдет на использование водорода. Для этого уже с 2025 года в ЕС может быть введен «углеродный налог» – импорт продукции, производство или использование которой привело или приводит к большому объему выбросов парниковых газов, будет облагаться повышенными пошлинами.
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- По оценке Boston Consulting Group, Россия может потерять от нового налога до 4,8 млрд долларов в год. Нефтегазовый сектор заплатит из них 2,5 млрд, поставщики черных металлов и угля – 0,8 млрд, а экспортеры цветной металлургии – еще 0,4 млрд. По другой оценке – Института проблем естественных монополий, потери будут в 2,2 млрд долларов в год. Однако в основе оценок заложена разная стоимость выброса 1 тонны – раньше за этот объем налог составлял 27,81 доллара, а теперь 50 долларов.
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