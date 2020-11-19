Пенсии станут меньше. Повышение пенсионного возраста не помогло 73 0 Экономика

До 2030 года благодаря пенсионной реформе уровень пенсий по отношению к зарплатам сохранится на уровне 34%. Именно таким он был в 2018 году, когда власти объявили о повышении пенсионного возраста. Однако после 2030 года размер пенсий начнет резко уменьшаться и упадет до 27% к 2050 году, подсчитали в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Скажется и то, что президент Владимир Путин разрешил правительству заморозить повышение пенсий до 2030 года – они будут увеличиваться строго на уровень инфляции, то есть перестанут расти в реальном выражении.