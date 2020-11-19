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Пенсии станут меньше. Повышение пенсионного возраста не помогло

19 Ноября 2020 73 0 Экономика
Пенсии станут меньше. Повышение пенсионного возраста не помогло

До 2030 года благодаря пенсионной реформе уровень пенсий по отношению к зарплатам сохранится на уровне 34%. Именно таким он был в 2018 году, когда власти объявили о повышении пенсионного возраста. Однако после 2030 года размер пенсий начнет резко уменьшаться и упадет до 27% к 2050 году, подсчитали в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Скажется и то, что президент Владимир Путин разрешил правительству заморозить повышение пенсий до 2030 года – они будут увеличиваться строго на уровень инфляции, то есть перестанут расти в реальном выражении.

Повышение пенсионного возраста не спасло пенсии

  • Решение властей повысить пенсионный возраст в 2018 году помогло зафиксировать размер пенсий на уровне 34% от средней зарплаты. Однако такое соотношение продержится не долго, и после 2030 года пенсионные выплаты начнут сокращаться. К такому выводу пришли в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
  • К 2050 году коэффициент замещения может снизиться до 27%. В том числе потому, что президент Владимир Путин разрешил не повышать пенсии в реальном выражении в следующие десять лет. Так, в новом плане национальных целей до 2030 года говорится о необходимости повышать пенсии «не ниже роста инфляции».
  • Правительство тут же воспользовалось этим: с 2022 года пенсии будут увеличиваться сверх инфляции на ничтожные доли процентов – 0,6% в 2022 году, на 0,4% в 2023-м и на 0,6% в 2024-м. В реальном выражении средняя пенсия в 14980 руб. будет расти всего на 75 руб. в год в течение десяти лет.
  • Вместо того чтобы повышать пенсии, как это было обещано во время объявления пенсионной реформы, власти собираются ужесточить требования к стажу будущих пенсионеров – он будет повышен до 30 лет по году в год, а также легализовать неформально занятых и повысить страховые взносы для бизнеса. Другими словами, россияне сами заплатят за повышение своих пенсий в условиях состоявшейся пенсионной реформы.
  • Власти рассчитывают, что ужесточение мер позволит повысить коэффициент замещения до 40%. Это означает, что количество тех, кто получает пенсии менее прожиточного минимума, сократится вдвое. В то же время трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд не превысит 2-2,3% ВВП. Вот так Путин и его правительство скроют провал пенсионной реформы и решат проблему необходимости повышать пенсии россиянам.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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