От 85 до 100 рублей за доллар: биржевые игроки делают ставки на падение рубля в мае-июне
17 Апреля 2021 154 0 Экономика
Крупные биржевые игроки начали делать ставки на падение рубля в период, когда санкции США против российского госдолга начнут действовать. По данным доски опционов Московской биржи, трейдеры купили 412 тыс. опционов на пару доллар-рубль с «тревожным звонком» в районе 85 руб. за доллар, а 368 тыс. контрактов заключено до 17 июня на курс выше 100 руб. за доллар. Таким образом, треть контрактов на курс рубля отражают ожидания падения российской валюты.
От рубля ожидают падения
- Несмотря на объявление новых санкций США, которые ударили по суверенному долгу России, рубль последние два дня укреплялся. Помогали ему в этом крупнейшие экспортеры нефти и газа, продавая валюту на бирже. Однако временное укрепление российской валюты вовсе не значит, что биржевые игроки не ждут от нее дальнейшего падения. Согласно доске опционов Московской биржи, трейдеры ставят на обвал рубля в мае – июне.
- Санкции США начнут действовать с 14 июня. Иностранным инвесторам запретят покупать облигации федерального займа (ОФЗ) в рублях на первичном рынке, то есть у Минфина, Центробанка или Фонда национального благосостояния. Это может привести к распродаже облигаций на 3 трлн руб., которые сейчас находятся на руках у иностранцев. Поэтому трейдеры ставят на падение рубля до 85 руб. за доллар в мае – таких ставок на Мосбирже зафиксировано 412 тыс. Все они истекают 20 мая 2021 года. Трейдеры получат прибыль, если рубль упадет до указанного значения либо превысит его.
- Чуть меньше ставок куплено на курс 100 руб. за доллар со сроком до 17 июня – 368 тыс. Однако в общей сложности более 780 тыс. контрактов по валюте заключены на серьезное падение рубля. При этом всего контрактов по валютной паре рубль-доллар на Мосбирже зарегистрировано 2,5 млн.
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- Важно отметить, что опционные сделки не означают гарантированного падения рубля. Они могут использоваться для подстраховки рисков при покупке рублей. По словам стратега Barclays Марека Рачко, которого Bloomberg считает самым точным прогнозистом по рублю, российская валюта может укрепиться до 70 за доллар к концу июня. В этом рублю должны помочь дорогая нефть и повышение ключевой ставки Центробанка.
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