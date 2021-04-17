От 85 до 100 рублей за доллар: биржевые игроки делают ставки на падение рубля в мае-июне 154 0 Экономика

Крупные биржевые игроки начали делать ставки на падение рубля в период, когда санкции США против российского госдолга начнут действовать. По данным доски опционов Московской биржи, трейдеры купили 412 тыс. опционов на пару доллар-рубль с «тревожным звонком» в районе 85 руб. за доллар, а 368 тыс. контрактов заключено до 17 июня на курс выше 100 руб. за доллар. Таким образом, треть контрактов на курс рубля отражают ожидания падения российской валюты.