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Остановка «Северного потока-2» и санкции против олигархов. Стал известен возможный ответ ЕС на арест Навального
21 Января 2021 505 1 Политика
Европарламент потребовал от властей Евросоюза прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» и ввести санкции против России за арест оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента, с которым ознакомились журналисты Der Spiegel. Как утверждает немецкое издание, санкциям могут подвергнуться не только лица, которые непосредственно принимали решение об аресте Навального, но и российские олигархи, а также ближний круг президента Владимира Путина.
Санкции против трубы и олигархов
- Евросоюз может остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Этого требуют депутаты Европарламента. Они считают, что отказ от проекта и санкции против российских олигархов должны стать ответом на арест оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на резолюцию парламента.
- Санкции предлагается ввести, во-первых, против тех физических и юридических лиц, которые принимали решение об аресте Навального, а также против тех, кто несет ответственность за нападения на российских оппозиционеров. Во-вторых, санкции должны затронуть российских олигархов и ближний круг президента Путина. Отдельно Европарламент выделяет «медиа-пропагандистов».
- В конце 2020 года Навальный выступал в Европарламенте, где призвал ввести санкции против российских олигархов. Соратник оппозиционера Владимир Ашурков опубликовал у себя в фейсбуке список тех, кто должен попасть под санкции, по мнению Навального. Это миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, Глава ВТБ Андрей Костин и телеведущий Владимир Соловьев. По словам Ашуркова, Навальный составил этот список перед возвращением в Россию.
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- Меду тем «Газпром» вышел на долговой рынок, чтобы занять 2 млрд долларов, и указал в проспекте размещения долговых обязательств, что проект «Северный поток-2» может быть отменен из-за санкций. Работы по нему должны были возобновиться 15 января, однако так и не начались. Спустя несколько дней, 19 января, США ввели санкции против строительного судна – баржи «Фортуна», которая должна была достроить 147-километровый участок в территориальных водах Дании. По словам экспертов, если газопровод не будет достроен, существует риск того, что газовая монополия будет отбивать вложенные в него средства за счет повышения тарифов в России.
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возвращать убытки будет государство давя своих граждан, а не газпром, ибо он без разрешения ни шагу.к рынку это не имеет никакого отношения, просто будут грабить везде и всюду.