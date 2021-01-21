Остановка «Северного потока-2» и санкции против олигархов. Стал известен возможный ответ ЕС на арест Навального 505 1 Политика

Европарламент потребовал от властей Евросоюза прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» и ввести санкции против России за арест оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента, с которым ознакомились журналисты Der Spiegel. Как утверждает немецкое издание, санкциям могут подвергнуться не только лица, которые непосредственно принимали решение об аресте Навального, но и российские олигархи, а также ближний круг президента Владимира Путина.