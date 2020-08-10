Стало известно, куда россияне вывели 4 трлн рублей из банков 3191 7 Экономика

Россияне нашли, куда вложить деньги с банковских депозитов. Низкие ставки по вкладам, приближающиеся к уровню инфляции и отрицательным значениям, вынудили людей выводить средства из банков и нести их на биржу. В конце июля был зафиксирован абсолютный рекорд – общий объем средств на брокерских счетах и счетах доверительного управления достиг 4 трлн руб. С начала года он увеличился на 800 млрд руб.