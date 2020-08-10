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Стало известно, куда россияне вывели 4 трлн рублей из банков

10 Августа 2020 3191 7 Экономика
Стало известно, куда россияне вывели 4 трлн рублей из банков

Россияне нашли, куда вложить деньги с банковских депозитов. Низкие ставки по вкладам, приближающиеся к уровню инфляции и отрицательным значениям, вынудили людей выводить средства из банков и нести их на биржу. В конце июля был зафиксирован абсолютный рекорд – общий объем средств на брокерских счетах и счетах доверительного управления достиг 4 трлн руб. С начала года он увеличился на 800 млрд руб.

Люди думают, что им делать с деньгами

  • По состоянию на конец июля 5,65 млн человек имели брокерские счета на Московской бирже, подсчитали в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). При этом за июль их количество выросло на 298,7 тыс., а с начала года – на 1,8 млн человек.
  • Из 4 трлн руб. граждан, которые обращаются на фондовом рынке, 250 млрд руб. приходятся на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Из 800 млрд руб., поступивших на биржу от россиян, 30 млрд были зачислены на ИИС. Количество ИИС выросло до 2,5 млн, а с начала года – на 887 тыс.
  • Наибольшая активность была зафиксирована в июле – сделки совершали 821,5 тыс. человек, а общий объем операций с акциями достиг 1,2 трлн руб. В российские акции в июле было вложено 9,8 млрд руб., а с начала года – 230,3 млрд. Вместе с тем россияне отказались покупать российский госдолг.
  • Главная причина интереса к торговле на бирже, по мнению директора департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Констинатина Церазова, – снижение ставок по банковским вкладам. Пандемия помогла расти рынку: на фоне вливания денег в экономику упали ставки по депозитам и ключевая ставка ЦБ. «Люди думают, что мне делать с деньгами?» – говорит эксперт.
  • Участники рынка ждут дальнейшего притока россиян на биржу. В этом плане 2020 год может повторить 2019-ый, когда тоже был «масштабный приток». В целом «запущен очень долгосрочный механизм», считает Церазов. Поскольку люди будут искать альтернативу депозиту, «пробовать, инвестировать, зарабатывать».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:10 0 0
петр:

я не думаю,у меня их нет

10:56 2 0
Сергей Иванович :

Обманут и на бирже. Потом примутся за недвижимость

09:13 4 0
Сергей СТАНИСЛАВОВИЧ ПЕТРОВ:

и кто эти россияне

07:35 5 4
Вася:

«пробовать, инвестировать, зарабатывать». Я бы добавил - И все терять в этих попытках..

07:03 11 0
Ударцев Евгений Юрьевич:

плохо это когда люди государству не верят

05:30 11 3
Михаил:

госдолг покупать не буду вклады буду переводить в евро - привет президенту

00:34 0 10
Сергей:

обман........Нужна Денежная Реформа!

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