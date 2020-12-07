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Одна из самых дорогих в мире. Названа цена вакцины «Спутник V»
7 Декабря 2020 41 0 Экономика
Российские власти обещали установить доступную цену на вакцину «Спутник V» и даже говорили, что она составит не более 1500 рублей за две дозы. Но, как стало известно «Интерфаксу», предельная цены оказалась почти на треть выше, что делает российскую вакцину одной из самых дорогих и недоступных в мире.
Российский «Спутник» дороже замороженного Pfizer
- Предельная отпускная цена вакцины «Спутник V» составит 1942 руб. за два компонента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. Покупая оптом, сэкономить не получится – упаковки по пять наборов вакцины будут стоить 9710 руб. Однако это отпускная цена для производителя, в опте и рознице продукция будет дороже, пишет РБК.
- Таким образом, Россия создала одну из самых дорогих и недоступных вакцин: в долларах стоимость «Спутника» у производителя достигнет 25,8 доллара. Для сравнения: американская вакцина Pfizer обойдется в 19,5 доллара, вакцина от Johnson & Johnson в 10 долларов, вакцина CureVac – 14 долларов.
- Единственная вакцина, которая может стоить столько же или больше – Moderna: ее цена обозначена в 25-37 долларов и зависит от объема поставок. Поэтому не исключено, что большую партию доз Moderna можно купить по 25 долларов – дешевле, чем «Спутник V».
- Самое интересное в этом то, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев обещал, выступая в ООН, что российская вакцина будет одной из самых дешевых в мире и даже называл цену – она будет стоить меньше 10 долларов за две дозы. Буквально через пару дней Минздрав назвал цену в 25,8 доллара.
- Впрочем, вакцинация россиян будет бесплатной и добровольной. Однако, как стало известно «Медузе» от источников в фармацевтической отрасли, фармкомпании России могут массово производить только один из двух компонентов вакцины «Спутник V». По информации источников, в России выпущено несколько миллионов первого компонента, но не второго. Вакцинацию с первым компонентом можно начать, правда, закончить нельзя.
- Всего у России, вопреки словам чиновников и президента, есть 500 тыс. доз «Спутника V» в двух комплектах. Проблема в том, что Россия не может стабильно производить второй компонент. Чиновники надеются, что ситуацию удастся решить в течение полутора месяцев. Поэтому россиянам предложат сделать одну прививку сейчас, а вторую – не через 21 день, как положено, а через 50 дней.
- Президент Путин поручил начать масштабную вакцинацию, что означает следующее: около двух миллионов человек получат первый компонент вакцины. Но получат ли они второй через 50 дней – большой вопрос. Фактически это очередной эксперимент над людьми. Однако россияне догадываются об этом: согласно опросу Supejob, 42% категорически против вакцинации, 28% – скорее против. Готовы привиться лишь 9%.
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