Одна из самых дорогих в мире. Названа цена вакцины «Спутник V» 41 0 Экономика

Российские власти обещали установить доступную цену на вакцину «Спутник V» и даже говорили, что она составит не более 1500 рублей за две дозы. Но, как стало известно «Интерфаксу», предельная цены оказалась почти на треть выше, что делает российскую вакцину одной из самых дорогих и недоступных в мире.