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Одна из крупнейших компаний России не смогла заплатить по долгам
4 Сентября 2020 151 0 Экономика
Одна за другой системообразующие компании России начинают сталкиваться с финансовыми проблемами и допускают невыплаты по кредитам. Неделей ранее стало известно, что крупный заемщик Сбербанка не справляется с долговой нагрузкой и остается должен десятки миллиардов рублей. Этой компанией, как узнал РБК, оказался «Евроцемент» миллиардера Филарета Гальчева.
Долги становятся безнадежными
- Российские компании из списка системообразующих не выдерживают долговой нагрузки в кризис. Ранее стало известно о частичном дефолте компании «Русснефть» миллиардера Михаила Гуцериева, теперь выяснилось, что крупнейшим должником Сбербанка является «Евроцемент» миллиардера Филарета Гальчева.
- «Евроцемент» объединяет 19 цементных заводов в России, Украине и Узбекистане. Компания считается крупнейшим производителем бетона в России и входит в пятерку крупнейших в мире. Ее долг перед Сбербанком насчитывает десятки миллиардов рублей.
- В июле Сбербанк отчитался о рекордном росте проблемных кредитов – на 98,4 млрд руб. и 2,1 млрд долларов. Причем 90% всей корпоративной просрочки пришлось именно на Сбербанк, а источники на банковском рынке, в свою очередь, сообщили, что большая часть плохой задолженности приходится на одну компанию – «Евроцемент».
- В конце 2019 года Сбербанк получил 50 млрд руб. долга «Евроцемента» у ВТБ в обмен на обязательства «Мечела». Сразу после сделки Сбербанк отказался продлевать «Евроцементу» отсрочку, а 14 февраля главой компании стал бывший руководитель «Сбербанк Капитал», занимающегося проблемными заемщиками, Ашот Хачатурянц. Его задачей было создать новые точки роста и сформировать условия для эффективного использования конкурентных преимуществ компании.
- Всего российские корпорации просрочили выплаты по кредитам на 271 млрд руб., сообщает ЦБ. В зоне просрочки менее 90 дней находятся кредиты на сумму 3,015 трлн руб. из 36,796 трлн. За один только июль доля плохих долгов выросла на 10%, а за год - на 11,9%. Аналитики считают, что к четвертому кварталу многие кредиты станут безнадежными для взыскания.
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