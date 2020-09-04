Одна из крупнейших компаний России не смогла заплатить по долгам 151 0 Экономика

Одна за другой системообразующие компании России начинают сталкиваться с финансовыми проблемами и допускают невыплаты по кредитам. Неделей ранее стало известно, что крупный заемщик Сбербанка не справляется с долговой нагрузкой и остается должен десятки миллиардов рублей. Этой компанией, как узнал РБК, оказался «Евроцемент» миллиардера Филарета Гальчева.