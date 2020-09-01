Дефолт допустила крупная нефтяная компания России 130 0 Экономика

Одна из крупных нефтяных компаний России не выплатила 46 млн долларов в первом и втором квартале 2020 года, что означает дефолт по долговым обязательствам. Об этом сообщает рейтинговое агентство Moody's. Компания включена правительством в перечень системообразующих нефтегазовых корпораций России и добывает 7-8 млн тонн в год. По информации самой компании, она ведет переговоры с банками о реструктуризации долга на 1,172 млрд долларов.