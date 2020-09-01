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Дефолт допустила крупная нефтяная компания России
1 Сентября 2020 130 0 Экономика
Одна из крупных нефтяных компаний России не выплатила 46 млн долларов в первом и втором квартале 2020 года, что означает дефолт по долговым обязательствам. Об этом сообщает рейтинговое агентство Moody's. Компания включена правительством в перечень системообразующих нефтегазовых корпораций России и добывает 7-8 млн тонн в год. По информации самой компании, она ведет переговоры с банками о реструктуризации долга на 1,172 млрд долларов.
Подвели низкие цены на нефть
- Компания миллиардера Михаила Гуцериева «Русснефть» не выплатила кредиторам 46 млн долларов и пропустила крайний срок погашения. Как пишет агентство Moody's, компания находится в состоянии «ограниченного дефолта». Аналитики отмечают, что у «Русснефти» «устойчиво слабые» показатели ликвидности и резкое падение цен сильно усугубило ситуацию.
- Согласно рейтингу агентства, компания находится на уровне Саа3 – это одна ступень от дефолта. Но к этой оценке добавлена пометка PD, которая означает частичный дефолт.
- В отчете за первое полугодие по международным стандартам финансовой отчетности «Русснефть» отмечала, что ведет переговоры с банками по поводу возможного изменения графика платежей. Общий долг компании на 30 июня составил 1,172 млрд долларов. Еще в начале 2020 года у компании было 1,19 млрд долларов долга и 3 млрд руб. ликвидных активов.
- По подсчетам аналитиков, при цене нефти в 35 долларов компания получит 10 млрд руб. денежного потока, но 7,2 млрд руб. потратит на обслуживание долга. При этом 19 млрд руб. необходимы на капиталовложения, а еще 60 млн – на выплаты дивидендов. Больше всего «Русснефть» должна банку ВТБ – 91 млн долларов ежегодно с 2020 по 2025 год и выплатить 625 млн долларов в 2026-м.
- В первом полугодии выручка компании рухнула на 40%, а убыток составил 13,22 млрд руб. Правительство предоставило помощь компании – отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых на 8,17 млрд руб. до конца первого полугодия 2021 года. Компания может работать при цене 43-44 доллара за баррель и выполнять все текущие и накопленные обязательства, но для роста ей необходим уровень в 60 долларов.
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