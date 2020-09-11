О чем молчат дети?

Поговорим сегодня о младенце. Поговорим о мамах и папах, о дедушках и бабушках, тетях и дядях, о сестрах и братьях. Поговорим сегодня о себе! Итак, ребенок родился. Так его ждали или нет?

– «Кто ты?

Я думаю о тебе.

Я хочу тебя, нет, не хочу тебя. Мне страшно. Я тебя жду. Я тебя желаю. Я тебя обожаю.

Я тебя ненавижу, ты причиняешь мне боль. Мне больно, мне невыносимо больно. У меня изжога. Я не могу спать, мне тяжело ходить. Когда же я увижу тебя? Я сгораю от нетерпенья. Я страдаю от невыносимой боли. Ты ужасен, я стенаю, я кричу, я ору.

Нет, ты прекрасен. Я плачу слезами абсолютного счастья! Я люблю тебя! Я одержима тобой, ты – смысл моей жизни, ты – вершина блаженства – мой малыш!»

Отныне свергнуты все «короли» и «королевы». Есть только один ЦАРЬ, БОГ И ПОВЕЛИТЕЛЬ – младенец!

Вся семья ждет твоего писка, и бегут всей толпой: мама, папа, дедушки и бабушки, сестры и братья (если такие есть), едва ты подашь зов!

Но тебе нужна только она, только она одна – слуга и повелительница – всемогущая мать!

Тебе не нужен никто, кроме нее; ее руки, ее тепло, ее запах, цвет ее платья, упругая грудь и непокорный сосок, теплое молоко, звук ее голоса, ее дыхание, стук ее сердца…

Дамы и господа!

Поговорим сегодня о младенце. Поговорим о мамах и папах, о дедушках и бабушках, тетях и дядях, о сестрах и братьях. Поговорим сегодня о себе!

Итак, ребенок родился. Так его ждали или нет?

НЕТ!

В один момент его никогда не ждут!

О нем никогда не думают!

Вы удивлены? Когда в момент экстаза, вершины блаженства думать?

ОРГАЗМ – повелитель тел и душ, разума и интеллекта, разрушитель морали и нравственности, обладатель наивысшей власти над всеми инстинктами жизни!

Несравненное ни с чем соитие, желанное возбуждение и удовлетворение, взлет и падение – разрядка, опустошение, истома – это надо только мне и только для меня!

И вдруг – Я БЕРЕМЕННА!

Кто может вспомнить среди вас, из уже состоявшихся матерей и отцов, свое первое впечатление от известия о беременности?

А вы будущие родители, о чем вы думаете, что приходит к вам в голову, когда слышите слово «беременность».

Кто отважится признать, произнести, те чувства, что испытал от этого известия? От этой фантазии?

Ну, или хотя бы, поднять эти воспоминания из глубины души?

– «Ужас! Не хочу! Хочу! Слава Богу! К черту – аборт! Нет! Да! (растерянность, огорчение, радость, слезы…) Что же делать? Кто родится? Он возьмет меня замуж? Он будет рад? А вдруг родится не мальчик? Мне что жениться надо? Нет бы, пожить для себя! Я еще так молода (я еще так молод)! Как сказать маме? Что скажет папа?..»

И, за редким исключением, будучи мамой, заглянув в глубины своего сердца, женщина произнесет, что тогда она не хотела ребенка, она хотела этого мужчину!

И пусть не смущает это, умудренных жизненным опытом мужчин и женщин, но в психоанализе мы заявляем: «Пусть все так и остается!»

Пусть мама будет «достаточно хорошей матерью», но останется ЖЕНЩИНОЙ, ЛЮБОВНИЦЕЙ, в идеале для своего мужа-отца ребенка.

А если повезет, я говорю это с улыбкой и горечью, потому что истории распада семейных пар показывают, что после рождения ребенка меняется все. Так вот, если муж-отец ребенка не отпрянет от разрешившейся от беременности жены, перенесшей ад родов и депрессию по потере-расставанию с плодом, влюбленную в орущий красно-синий комочек, если этот герой-отец не бросит, не уйдет, не причинит душевную боль, а останется нежным, мужественным, настойчивым и уверенным в правах мужа-любовника, главы дома и семьи, то со временем муж-мужчина обретет себя в новом качестве – отцовства! Ощутит детские объятья и в них свою силу и свою нежность, свою идентичность, что-то отцовское-мужское и свое женское-материнское.

И я задумываюсь, вспоминаю, размышляю и задаюсь вопросом: не так ли и мы пришли в этот мир? Не с этим ли набором потрясений: телесных (сома), душевных (психо), аффективных?

Да, стоит признать, что эмоции – их заряд (впечатление – памятный след) индивидуален, и кому что достанется пережить зависит от многих факторов, как внутренних личностных (психических), так и от реакций ближайшего окружения. Кому-то больше боли и злости, а кому-то желанной и счастливой доли, заботы и любви.

Но нас всех объединяет одно общее обстоятельство! Мы все были младенцами!

Нам всем досталось иметь дело с МАМОЙ!

И с этим обстоятельством, вездесущим материнским всемогуществом и ее желанием, ее взглядом (воспринятым и помещенным вовнутрь нас), мы будем иметь дело всю свою жизнь: от зачатия до старости, пройдя внутриутробное развитие, рождение, младенчество, детство и юношество, неизбежный рост физический, психический, глубинный зов к развитию и взрослению.

Так или иначе, но переживем под пристальным надзором (изнутри, посредством родительского ока – Сверх Я) разделение, расставание и невозможность расстаться, влюбленности и разочарования, взлеты успеха и боль утрат, свою плохость и все самое лучшее в себе, свое становление в материнстве и отцовстве, неизбежное старение.

«Подумать только, ЭТОТ ОТЕЦ, да зачем он нужен нам, мама? Гони его, нет-нет оставь, удержи, люби его!

Ты его любишь? Даже когда мне страшно, если он рычит, а ты кричишь и стонешь... Тебе больно или хорошо? Ты его желаешь? ХМ…

Я его ненавижу, я плачу, но он мне нужен! Я пихаю его ногами в твоем животе, я поворачиваюсь к нему спиной. Мама я сделаю тебе больно, и ты будешь кричать также, ты этого хочешь?... Чего ты хочешь – я стану таким… Я стану для тебя кем ты хочешь…

Мама, мама, если бы в момент моего зачатия, оргазма, ты бы думала только обо мне, а не об этом мужчине, то у меня не было бы шансов на жизнь, на мою психическую жизнь! Возможно, это первый мой опыт разделения с тобой. Первый опыт, когда я не существовал существуя.

Я не оговорился (-лась), я уже существовал (-ла) в твоих мечтах, твоих детских фантазиях, картинках, …возможно и у папы… (я задумался (-ась)…)

Я думаю, что психически я начал свой путь, когда она отвернулась от меня. Я не увидел ее лица, я остался один, куда она смотрела? Она смотрела на моего отца, на своего мужчину. Она – женщина! Я ненавижу ее!!! Она не думает обо мне непрерывно. Она думает о нем!!!

Я никогда не скажу ей и ему как я ненавижу их пару! Как хочу разрушить этот счастливый союз без меня. Как я хочу убить ее или его, чтобы занять ее или его место.

Я в бешенстве! Я в бессилии! Они не любят меня, они любят друг друга. Не может быть, они любят того другого ребенка!

Я плачу, я злюсь, я кричу и вынуждаю их обращать внимание на меня, злиться на себя, кричать, шлепайте меня по попе – бейте меня (как папа «бил» маму ночью), любите меня таким образом.

Я один, мне одиноко, они бросили меня, они не подходят ко мне. Они обнимают того ребенка, они ругают того ребенка, они любят его… я ломаю игрушку, которую подарил вчера папа. У машинки отвалилось колесо. Мне так жаль, что колесо отвалилось, мне горько и больно. Мне так жаль, что я оторвала у куклы ручку, что она потерялась. Я брошен всеми, я ищу колесо (ручку куклы). Я огорчен, я в отчаянии, я в горе, слезы застят глаза…

Кто это рядом со мной? Давно? Мама… Я удивлен… Как же я не заметил, что она ищет колесо (ручку куклы) вместе со мной – нет она все-таки любит меня. И этот голос, я слышу голос, слезы высыхаю на щеках – это папин голос, он утешает меня, он рядом со мной, он не ушел он обещает купить еще машинку (куклу).

Они есть! Они живы! Мама, папа, они не ушли, они не бросили меня, они не умерли… Я не убил их, я их не разрушил (-а)! Я счастлив (-а)!»

«Сейчас я еще плохо говорю, я не могу сказать. И, когда я вырасту, я буду молчать как сейчас. Но я буду понимать своих детей. Я знаю, о чем молчат дети…

Я буду молчать о том, как мне было страшно, как я злился, как я думал, что они умерли, когда я их долго не видел… Как я хотел (-а) занять место папы (мамы). И родить ему (ей) ребенка.

Я пойду в сад. А когда пойду в школу, то буду хорошо учиться. Они будут всегда любить меня. И я буду существовать. Я выйду замуж за папу (женюсь на маме), ой, нет, я выйду замуж за Мишу (женюсь на Лизе) из детского сада, потому что у него (нее) красный галстук как у папы (красное платье как у мамы).

Мы будем целоваться, кричать как папа и мама, и у нас будут свои дети…

Мы будем катать их в коляске, и искать колесо (ручку куклы).

Мы будем их любить, даже когда они будут нас ненавидеть».