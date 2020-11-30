Новый этап пенсионной реформы. Власти проверят доходы пенсионеров 163 1 Экономика

Россияне неожиданно узнали о подготовке нового этапа пенсионной реформы. Его цель – снизить выплаты пенсионерам, а часть из них отсечь. О намерениях правительства рассказало агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта РЭУ им. Плеханова. Позднее источники телеграм-канала «Незыгарь» в правительстве подтвердили, что в профильных министерствах подготовили материалы для проведения проверки, которая получила негласное название «пенсионная гильотина».