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Новый этап пенсионной реформы. Власти проверят доходы пенсионеров
30 Ноября 2020 163 1 Экономика
Россияне неожиданно узнали о подготовке нового этапа пенсионной реформы. Его цель – снизить выплаты пенсионерам, а часть из них отсечь. О намерениях правительства рассказало агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта РЭУ им. Плеханова. Позднее источники телеграм-канала «Незыгарь» в правительстве подтвердили, что в профильных министерствах подготовили материалы для проведения проверки, которая получила негласное название «пенсионная гильотина».
«Незаконно полученные» пенсии придется вернуть
- Поводом для масштабной проверки доходов пенсионеров стал доклад Счетной палаты. Аудиторы нашли ошибки в системе персонифицированного учета в ПФР. Так, на одного и того же человека открывалось два и более счетов, а один СНИЛС присваивался нескольким гражданам. Это нарушает пенсионные права россиян, заключили в Счетной палате. В правительстве решили все перепроверить, а заодно выявить, кому государства переплачивает.
- Прежде всего, намеченная на 2021 год проверка должна выявить наличие дополнительных доходов. Это необходимо, чтобы исключить получение надбавок и доплат. За проверку будут отвечать Федеральная налоговая служба, ПФР и органы соцзащиты. Важно, что оценка доходов будет проведена без участия пенсионеров.
- Также будет уточнены места жительства пенсионеров. В первую очередь это коснется тех, кто получает повышенные пенсии в северных регионах или выплаты по доверенности. В этом случае пенсионеру нужно будет подтверждать данные, если он будет не согласен с результатами проверки. То же самое ждет тех, кто получает пенсию в России, а живет в другой стране. Таким людям придется раз в год подтверждать, что они живы в российских консульствах.
- В конечном счете, говорит доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги. Но будут и те, кому придется возвращать незаконно полученную пенсию.
- Сразу после публикации новости депутаты Госдумы опровергли, что Минтруда и Пенсионный фонд планируют массовую проверку пенсионеров. Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок заявила, что вопрос не обсуждается в профильных ведомствах. Однако сами они промолчали и никак не прокомментировали ситуацию.
- Телеграм-канал «Незыгарь», в свою очередь, со ссылкой на свои источники в правительстве сообщил, что проверка будет. Она носит рабочее название – «пенсионная гильотина» и призвана навести порядок в пенсионных выплатах. Поэтому проверка фактически называется вторым этапом пенсионной реформы.
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Ах ты сцуко!! Дослужился до Пенсии и не Дай Боже уехал "за бугор".... Ты там Лобстеров жрёшь, а наши Пенсы макароны на воде доедают!! Ты на кой ляд им пример показываешь?! Надо всем макарошками питаться!! А те кто говорит,что "Это Плохо"....те враги Народа!!