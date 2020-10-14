Новая авторская методика ФинУнивера улучшила механизм использования госимущества

Учеными Финансового университета разработана методика обеспечения контрольно-аналитической функции использования государственного имущества.

Одним из критериев эффективности финансового менеджмента в государственном секторе являются показатели, характеризующие качество управления активами. Однако качественная оценка эффективности использования государственного (муниципального) имущества сталкивается с проблемой отсутствия единой информационной базы и универсальной методики анализа.

Решением данной проблемы задались ученые Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в рамках научно-исследовательской работы по теме: «Контрольно-аналитическое обеспечение эффективности использования государственного (муниципального)имущества». Результатом исследования стала авторская методика, которая была зарегистрирована в базе данных интеллектуального регистратора IREG, свидетельство №220849 от 28 сентября 2020 г. «Методика контрольно-аналитического обеспечения использования государственного (муниципального) имущества».

Несомненным технологическим преимуществом методики является формирование единого реестра государственной (муниципальной) собственности с возможностью интеграции с государственной информационной системой «Электронный бюджет». Это позволит сформировать единую информационную систему управления общественными финансами.

Одной из качественных характеристик методики является возможность формирования рейтинга объектов по критерию качества предоставляемых государственных услуг в зависимости от имущественного фактора и выявления учреждений с недостаточной эффективностью управления имуществом.

Универсальность методики делает возможным ее применение в различных сферах государственного сектора, а положенная в основу методики модель расчета позволяет устанавливать целевые показатели эффективности использования государственного (муниципального) имущества. Может быть использована контрольными органами в оценке достижения целевых показателей эффективности управления государственным имуществом, а также государственными организациями и учреждениями при проведении внутреннего финансового аудита и разработки положений по оптимизации процессов управления и использования государственного имущества.

«Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету»