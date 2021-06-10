«Нездоровая ситуация». 500 «сверхбогатых» россиян владеют 40% всех финансовых активов страны
10 Июня 2021 126 2 Экономика
В России 40% всех финансовых активов находятся в руках 0,0001% взрослого населения страны. Около 500 «сверхбогатых» граждан владеют 640 млрд долларов. Такую оценку приводит Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG). Эксперты называют ситуацию «нездоровой», объясняя ее большой ролью государства и политическим устройством, когда связи «играют гигантскую роль», а конкуренции нет.
Такого неравномерного распределения нет больше нигде
- В ежегодном докладе о мировом благосостоянии Boston Consulting Group (BCG), выводы которого опубликовал РБК, приводятся данные по России. Согласно им, 0,0001% взрослого населения России владеют 40% всех финансовых активов страны на сумму 640 млрд долларов. При этом люди, чье состояние превышает 100 млн долларов, контролируют долю национального богатства в 4 раза больше, чем в среднем по миру.
- По другой оценке, которую приводил швейцарский банк Credit Suisse, в 2020 году 1% самых богатых россиян заполучил контроль над 57% всего финансового благосостояния страны. В мире этот показатель в среднем составляет 44%. Таким образом, Россия выбивается из числа развитых и развивающихся стран по уровню неравенства распределения национального богатства.
- По словам управляющего директора и партнера BCG в Москве Сергея Ишкова, тренд не изменится – к 2025 году долларовых миллионеров станет на 18 тыс. человек больше – более 75 тыс. Вместе с тем совокупные активы россиян вырастут к этому сроку с 4,1 до 5,4 трлн долларов, а финансовые активы – с 1,6 до 2,1 трлн.
- До этого Forbes оценивал рост совокупного состояния российских миллиардеров на 207 млрд долларов за 2020 год – до 663 млрд долларов. Увеличить размер своего богатства члены списка Forbes смогли за счет подорожания акций своих предприятий и сверхдоходов в ряде отраслей, в основном за счет повышения цен.
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- Как отмечает ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов, это «нездоровая ситуация». Она связана с ролью государства в перераспределении активов. Это наследие 90-х, поскольку до сих пор политические связи «играют гигантскую роль». Только конкуренция может исправить ситуация с неравенством россиян. «Отсутствие конкуренции на самом высоком уровне – это и есть глубинная причина того, что мы наблюдаем такую картину», – отмечает эксперт.
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Почему то журналисты , одни продажные , другие скромничают и немного занижают роль Путина . Надо писать так . За время пандемии ОПГ олигархов примерно в количестве 500 человек во главе с Путиным , наварились на народе на 207 млрд долларов .
,,,.. Приветствую Вас ...,, На эту тему ЕСТЬ МАССА, кричащей своей Актуальностью=Правдивостью, Информации НО... * ссылки дать НЕ получится, Т.К. НА этом ресурсе ССЫЛКИ - НЕ пропускают (= Боятся правды)! `````````````````````````````````````````````````````` _ПОЧЕМУ ныне ИЗ россии - БЕГИТ народ ? А потому, что "ед~ро"ССня (ЛЖЕ-партия ПВВ,.,) - Россию (УВЕРЕННО,НЕ первый год) - "вперёд" ведёт... * ОЛИГАРХат - "ед~ро"ССни ПЕРЕДОВОЙ-отряд... Как ГРАБИЛ Русь, так и ПРОДОЛЖАТЬ грабить РАД ! (в адрес "партии"= "ед~ро" ССни...и "ВОЖДЯ"... "ПОДДЕРЖИВАЮЩих" оваций ВОДОПАД...) ******************** - Удачи тебе Русь в твоих Хороших Делах... - - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 10-6-21.