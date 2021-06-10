«Нездоровая ситуация». 500 «сверхбогатых» россиян владеют 40% всех финансовых активов страны 126 2 Экономика

В России 40% всех финансовых активов находятся в руках 0,0001% взрослого населения страны. Около 500 «сверхбогатых» граждан владеют 640 млрд долларов. Такую оценку приводит Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG). Эксперты называют ситуацию «нездоровой», объясняя ее большой ролью государства и политическим устройством, когда связи «играют гигантскую роль», а конкуренции нет.