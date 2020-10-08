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Деньги взяли без спроса. Вклады россиян пустили на покрытие дефицита бюджета
8 Октября 2020 445 0 Экономика
В начале года глава Счетной палаты Алексей Кудрин проговорился – он сказал, что власти могли бы использовать 32 трлн руб. на депозитах россиян в банках для решения экономических проблем. Ровно это и начало происходить уже в сентябре – Минфин продает государственным банкам долг России, а банки покупают его за счет денег россиян.
Дефицит покроют деньгами граждан
- Федеральный бюджет подойдет к концу года с пробоиной в 4,7 трлн руб. – рекордным дефицитом за последние 20 лет. Президент Владимир Путин запретил «палить резервы», поэтому более 9 трлн руб. в Фонде национального благосостояния правительство не может использовать для финансирования бюджетного дефицита. Поэтому Минфин решил закрыть дыру продажей госдолга и даже успешно занял 1,5 трлн руб. в апреле-июне.
- Но потом удача от него отвернулась – западные инвесторы разочаровались доходностью российского госдолга, перестали занимать деньги и объявили бойкот. Это поставило Минфин в затруднительное положение – в июле-сентябре по плану ведомство должно было занять 1,5 трлн руб., где их брать? Ответ нашелся довольно скоро – был задействован подсказанный Кудриным механизм.
- Правительство в директивном порядке поручило государственным банкам покупать госдолг за счет свободных средств на счетах. Так, в сентябре Минфин занял невероятные 833 млрд руб. у нескольких банков, а половину этой суммы – у Сбербанка.
- На поверхности все выглядело просто блестяще: Минфин продал самый большой объем ОФЗ за месяц, привлек больше всего денег за один аукцион – 215 млрд руб. и исполнил самую крупную заявку на 95 млрд. Но за этим блеском стояла договорная схема: три-четыре таинственных покупателя давали Минфину миллиарды рублей, оставляя гигантские заявки и забирали почти все долговые обязательства.
- Больше всего занял Минфину Сбербанка, следует из его отчетности по РСБУ. На Сбербанк приходится 14,8 трлн руб. вкладов физлиц и 7,9 трлн корпоративных депозитов. Банк вложил из них 462 млрд руб. в госдолг России и покрыл 55% всех потребностей в финансировании дефицита бюджета. Своих денег у банка нет – все средства принадлежат вкладчикам.
- Поскольку иностранцы бойкотируют российский госдолг, а у других банков нет таких средств, продать долг на 462 млрд руб. Сбербанку в случае необходимости будет просто некому. Очевидно, что без приказа сверху помощь Минфину не была бы оказана. Банкиры вспоминают, что в 1990-е была практика, когда 80% вкладов банки должны были направлять на покупку ГКО, что в 1998 году сильно ударило по банкам и гражданам, когда Россия объявила дефолт. Сейчас ситуация повторяется.
- В октябре-декабре Минфину предстоит занять 2 трлн руб. По словам аналитиков, сумма выглядит «космической». Без помощи госбанков занять такой объем не выйдет. Следовательно, и дальше все будет делаться по совету Кудрина – банки будут вкладывать свободные средства с депозитов физлиц в гособлигации без их ведома. «Это обычная практика банков во всех странах», – отмечал Кудрин. При этом необходимо добавить, что по вкладам Сбербанк будет платить 3-4% годовых, а от государства получать более 5% за вложения в госдолг. Даже на этом банк заработает прибыль.
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