Деньги взяли без спроса. Вклады россиян пустили на покрытие дефицита бюджета 445 0 Экономика

В начале года глава Счетной палаты Алексей Кудрин проговорился – он сказал, что власти могли бы использовать 32 трлн руб. на депозитах россиян в банках для решения экономических проблем. Ровно это и начало происходить уже в сентябре – Минфин продает государственным банкам долг России, а банки покупают его за счет денег россиян.