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«Нет смысла удивлять нас американскими технологиями». Рогозин раскритиковал выступление Илона Маска

24 Мая 2021 37 0 Политика
«Нет смысла удивлять нас американскими технологиями». Рогозин раскритиковал выступление Илона Маска

Выступление Илона Маска на марафоне «Новое знание» не содержало ничего нового. Это был «эффект вау» на «популярного человека», а содержательной беседы не случилось. Такое мнение выразил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Об этом пишет РИА Новости. «Говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно», – сказал Рогозин. В будущем на форумы необходимо приглашать больше российских специалистов, считает глава «Роскосмоса». «Нет смысла удивлять нас американскими технологиями», – подчеркнул Рогозин.

По словам Рогозина, в России нет «таких людей, которые, как Илон Маск», но есть «талантливые инженеры, конструкторы». Чиновник считает, что о них страна тоже должна знать, а Маска он назвал «таким космическим капиталистом».

Основатель SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск выступил на форуме «Новое знание» 21 мая по видеосвязи. Он пообщался со студентами об освоении космоса, искусственном интеллекте и вере в Бога. Также он рассказал, что рассматривает Россию как страну, где может быть запущено производство электрокаров Tesla.

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Рогозин ревностно относится к успехам Маска в космосе. Критике Рогозина подвергались россияне, которые желают «поцеловать Маска куда-нибудь» и при этом не ценят отечественных инженеров и конструкторов. Кроме этого Рогозин обвинял Маска в том, что тот удешевил полеты в космос за счет многоразовой ракеты SpaceX. Зарплата Рогозина в «Роскосмосе» в 2018 году составляла 23,5 млн руб. и в 1,5 раза превышала зарплату и.о. руководителя NASA Роберта Лайтфута.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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