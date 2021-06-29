Непривитым хотят запретить посещать магазины и пользоваться транспортом в Москве 17 0 Политика

С 28 июня невакцинированные жители Москвы не могут посещать кафе и рестораны – для этого требуется QR-код, который можно получить, только привившись. Но на этом московские власти не собираются останавливаться. Система доступа по QR-коду может распространиться на магазины и общественный транспорт. Таким образом мэрия Москвы добивается вакцинации 60% взрослого населения столицы к 1 сентября.