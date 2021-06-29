Непривитым хотят запретить посещать магазины и пользоваться транспортом в Москве
29 Июня 2021 17 0 Политика
С 28 июня невакцинированные жители Москвы не могут посещать кафе и рестораны – для этого требуется QR-код, который можно получить, только привившись. Но на этом московские власти не собираются останавливаться. Система доступа по QR-коду может распространиться на магазины и общественный транспорт. Таким образом мэрия Москвы добивается вакцинации 60% взрослого населения столицы к 1 сентября.
В магазины и метро по QR-коду
- О планах расширить систему применения QR-кодов для жителей столицы в эфире «Первого канала» рассказал замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. После кафе и ресторанов, которые в первый день работы системы потеряли 80% выручки, QR-коды могут появиться в общественном транспорте и магазинах.
- По словам Немерюка, идеи такие есть, но, возможно, их реализуют «не в ближайшее время». Пока же московские власти добиваются вакцинации 60% взрослого населения до 1 сентября. Хотя на федеральном уровне оперштаб признал, что это невозможно и снизил планку до 30-35% в зависимости от региона. В Кремле с этим согласны – сделать это «не удастся», но уровень 60% может быть достигнут к концу года.
- Снижение уровня ключевого показателя для регионов продиктовано не только нежеланием граждан вакцинироваться, но и отсутствием достаточного количества вакцин. Чтобы провакцинировать 70 млн взрослых россиян, нужно иметь 140 млн доз. Но до конца года, с учетом уже произведенных, в распоряжении будет менее 100 млн доз, а иностранные вакцины власти категорически не пускают на внутренний рынок.
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- Регионы смогут рассчитывать уровень вакцинированных в 60%, причисляя к привитым тех, у кого есть антитела. При этом к каждому переболевшему можно будет добавлять еще троих, кто мог от него заразиться и получить иммунитет. Новые планы оперштаб уже рассылает регионам. Политолог Михаил Виноградов говорит, что власти на всех уровнях стремятся только к одному – показать, что они не бездействовали во время третьей волны.
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