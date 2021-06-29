Власти отказались от вакцинации 60% взрослых россиян к осени. Теперь цель привить 35%
29 Июня 2021 435 1 Политика
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом начал передавать в регионы новые показатели по уровню вакцинации, которого они должны достигнуть к осени. Если до этого предполагалось вакцинировать 60% взрослого населения, то теперь показатель существенно снизили – до 30-35%. Однако антитела должны быть у 60% россиян. Достигнуть этого можно, учитывая число переболевших.
Планы по вакцинации сократили вдвое
- Оперштаб подготовил новый план вакцинации до 1 сентября и рассылает его по регионам, пишет «Дождь» со ссылкой на документ. В нем власти снизили требование по вакцинации взрослых россиян с 60% до 30-35%. Показатель был скорректирован после совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой около двух недель назад.
- Однако антитела к осени должны быть у 60% взрослого населения. Добиться этого можно за счет добавления в статистику о коллективном иммунитете данных о переболевших. Более того, план вакцинации для каждого отдельного региона будет напрямую зависеть от количества тех, кто уже переболел. По словам источников «Дождя» в двух регионах, новые правила «более гибкие». Региональным властям нужно будет привить меньшее количество жителей.
- «Уже все внутри признали, что 60% населения (к осени) ни один регион не привьет», – сказал один из собеседников телеканала. При этом привитым власти разрешили считать человека, который получил только первый компонент вакцины. Также к одному переболевшему власти могут прибавлять до трех человек, которые заразились от него и переболели.
- Однако источники в мэрии Москвы говорят, что в расчетах учитывается плотность населения. Поэтому для Москвы показать в 60% к осени не менялся. В Минздраве также отрицают, что сократили план вакцинации до 30% населения, поскольку коллективный иммунитет требует 60%. Источники в оперштабе говорят, что от плана никто не отказывался, перенесли только сроки его реализации – с начала осени до конца года.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- По словам политолога Михаила Виноградова, в тех регионах, где перевыполняют план, заканчивается вакцина. Поэтому он считает, что власть на федеральном и региональном уровне лишь демонстрирует «усилия, настойчивость» и пугает. Между тем, как писал «Коммерсант», при необходимости вакцинировать 70 млн россиян нужно 140 млн доз, а произведено будет меньше 100 млн до конца года. Это делает общий план по вакцинации нереализуемым – вакцин просто не хватает.
Написать комментарий
Истерия какая-то...