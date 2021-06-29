Власти отказались от вакцинации 60% взрослых россиян к осени. Теперь цель привить 35% 435 1 Политика

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом начал передавать в регионы новые показатели по уровню вакцинации, которого они должны достигнуть к осени. Если до этого предполагалось вакцинировать 60% взрослого населения, то теперь показатель существенно снизили – до 30-35%. Однако антитела должны быть у 60% россиян. Достигнуть этого можно, учитывая число переболевших.