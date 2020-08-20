Нефтяники пожаловались Путину. Не хотят платить 200 млрд руб. 383 0 Экономика

Российские нефтяные компании восстали против правительства и планов Минфина изменить налог на добавленный доход (НДД), а также льготы на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Они написали докладную на Минфин президенту Владимиру Путину. Подписались под жалобой почти все – главы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти». Если Путин согласится с их доводами, бюджет потеряет 200 млрд руб. до 2024 года. Президенту придется ответить на собственный вопрос, который он адресовал главе «Роснефти»: в чьих интересах он принимает решения, в интересах России или отдельных компаний.