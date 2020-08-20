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Нефтяники пожаловались Путину. Не хотят платить 200 млрд руб.
20 Августа 2020 383 0 Экономика
Российские нефтяные компании восстали против правительства и планов Минфина изменить налог на добавленный доход (НДД), а также льготы на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Они написали докладную на Минфин президенту Владимиру Путину. Подписались под жалобой почти все – главы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти». Если Путин согласится с их доводами, бюджет потеряет 200 млрд руб. до 2024 года. Президенту придется ответить на собственный вопрос, который он адресовал главе «Роснефти»: в чьих интересах он принимает решения, в интересах России или отдельных компаний.
С кем вы, мастера политики?
- О письме Путина от российских нефтяных компаний узнал «Коммерсант». Из него стало понятно, что нефтяники негативно восприняли предложение Минфина уменьшить налогооблагаемую базу по НДД с 100% до 50% за счет переноса исторических убытков, снизить индексацию этих убытков с 16,3 до 7%, а также сократить размеры вычитаемых расходов.
- Звучит сложно и оторвано от конкретики, но суть в следующем: НДД заменит собой НДПИ и будет начисляться на доход от добычи нефти за вычетом фактических и расчетных расходов всех видов, которые связаны с новыми месторождениями. Налог был введен в 2019 году и распространился на 46 пилотных участка, на которых добывается 4% российской нефти.
- Нефтяники сразу стали уменьшать налогооблагаемую базу, включая в нее реальные и придуманные издержки – некоторый объем нефти, к примеру, назывался в документах «скважинной жидкостью» и за него налоги не выплачивались.
- Минфин это не устроило, и он решил скорректировать ставки. Более того, НДД вводился для стимулирования разработки новых месторождений, чего не произошло; вместо этого льготы стали распространяться на старые скважины. Нефтяники, в свою очередь, обвинили Минфин в изменении правил налогообложения и нарушении «принципов финансовой стабильности».
- Путину нефтяные компании написали, что действия Минфина приведут к падению добычи на 600 млн тонн за 10 лет, падению доходов на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест. Общий негативный эффект для экономики составит 13 трлн руб. И, конечно же, Россия потеряет мировую долю рынка нефти в пользу США и Саудовской Аравии.
- Но на самом деле масштаб бедствия преувеличен – только в этом году нефтяники выплатили дивидендов на 500 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем возможный рост налогов в следующие три года.
- Однако для нефтяного лобби этот спор принципиален – он показывает, кто в России хозяин. Противостоять нефтяникам будет не столько Минфин, сколько блок премьера Михаила Мишустина и вице-премьера Андрея Белоусова. Путину же придется принимать решение не столько по 200 млрд руб., сколько в связи с будущим балансом сил в российской политике.
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