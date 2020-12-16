Налоговая получит доступ к банковской тайне россиян от Центробанка 190 0 Экономика

Минфин подготовил необходимые законопроекты для отслеживания Федеральной налоговой службой операций по банковским счетам россиян. Впервые о планах правительства предоставить такую возможность налоговым органам для отслеживания расходов граждан стало известно осенью этого года. Тогда в Минфине заверяли, что добросовестных налогоплательщиков это никак не затронет, но поможет обелить экономику.