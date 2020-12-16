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Налоговая получит доступ к банковской тайне россиян от Центробанка
16 Декабря 2020 190 0 Экономика
Минфин подготовил необходимые законопроекты для отслеживания Федеральной налоговой службой операций по банковским счетам россиян. Впервые о планах правительства предоставить такую возможность налоговым органам для отслеживания расходов граждан стало известно осенью этого года. Тогда в Минфине заверяли, что добросовестных налогоплательщиков это никак не затронет, но поможет обелить экономику.
Банковской тайны в России не будет
- В России фактически упраздняют банковскую тайну – Минфин предложил два законопроекта, которые позволят обмениваться данными между Центробанком и Федеральной налоговой службой. Властям такая опция понадобилась, чтобы налоговая могла следить за операциями по счетам банков и их клиентов, то есть россиян не по специальному запросу, а когда им будет удобно.
- В обмен на информацию ЦБ о счетах россиян Минфин предлагает регулятору информацию налоговой. Это должно помочь ЦБ получать больше данных о доходах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о сомнительных операциях, задолженностях перед страховщиками и налоговой.
- ФНС, как пишет The Bell со ссылкой на пояснительную записку Минфина, благодаря доступу к банковской тайне сможет выявлять схемы незаконной минимизации налогов, а ЦБ – повысить качество надзора. Банки, в свою очередь, больше не будут получать запросы налоговиков о предоставлении сведений об операциях по счетам клиентов. Это позволит им не тратить трудовые резервы на предоставление информации налоговикам.
- При этом заявляется, что банковскую тайну никто не отменяет – выписки по счетам можно будет получить только при согласии высокопоставленного руководителя налогового органа при проверках. Однако не поясняется, что может помешать «высокопоставленному руководителю» дать согласие, если будет использоваться одно-единственное обоснование – проверка.
- В Минфине ждут обеление экономики и успокаивают добросовестных налогоплательщиков – их проверки не коснутся. Более того, Минфин пообещал сохранить банковскую тайну, ограничив круг лиц, которые будут допущены к этой тайне со стороны налоговой. За разглашение данных о банковской тайне налоговикам будет грозить административная или уголовная ответственность. Впрочем, это пока не определили и пропишут в законодательстве потом.
- Эксперты говорят о том, что цель налоговой – собрать больше денег с россиян. Правительство бывшего налоговика Михаила Мишустина поддерживает эту инициативу. В частности, она закреплена в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики». После принятия законопроектов Минфина россиян ждет больше налоговых проверок и вопросов со стороны налоговой.
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