Налоговая начала следить за расходами россиян. Большие траты требует объяснить 641 0 Экономика

В России в тестовом режиме заработала система контроля за расходами россиян. До этого власти отслеживали только доходы, но в ближайшем будущем в фокусе будет баланс доходов и расходов. Пока особое внимание налоговой службы приковано к покупкам от 3 млн руб. Россияне в разных регионах уже получают информационные письма от ФНС с требованием «представить обоснование причин по поводу имеющихся расхождений и уточнить свои налоговые обязательства».