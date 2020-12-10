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Налоговая начала следить за расходами россиян. Большие траты требует объяснить
10 Декабря 2020 641 0 Экономика
В России в тестовом режиме заработала система контроля за расходами россиян. До этого власти отслеживали только доходы, но в ближайшем будущем в фокусе будет баланс доходов и расходов. Пока особое внимание налоговой службы приковано к покупкам от 3 млн руб. Россияне в разных регионах уже получают информационные письма от ФНС с требованием «представить обоснование причин по поводу имеющихся расхождений и уточнить свои налоговые обязательства».
Расходы придется оправдывать
- Тотальный контроль доходов и расходов россиян предложило ввести Минэкономразвития на конференции «Налоги-2019». «Обкатать» процедуру контроля решили уже в 2020 году на гражданах, которые совершают дорогостоящие покупки – от 3 млн руб. Так, покупатели автомобилей стали получать письма из налоговой инспекции с требованием, согласно ст. 81 НК РФ, представить объяснение, на какие доходы было куплено средство передвижения.
- В своих письмах налоговые органы указывают стоимость покупки и доход человека. Далее гражданину предлагается доказать происхождение денег на покупку и, в случае необходимости, уплатить дополнительный налог. С 2021 года подобная процедура может быть введена в автоматическом режиме.
- Первоначальной целью будет выявление несоответствия официального заработка и дорогостоящих покупок – квартир, автомобилей, ювелирных украшений и т.д. Но в последующем планку в 3 млн руб. снизят до более мелких расходов и тогда под контроль будут поставлены все россияне, кроме, естественно, чиновников, которые спешат засекретить данные о себе с помощью специальных законов.
- Налоговая служба сейчас работает над закрытием различных лазеек для оправдания больших расходов: если речь будет идти о займе или подарке от друга, то будут проверены доходы «друга», наследство придется доказывать, а накопления налоговая сама пересчитает по доходам за последние 3-5 лет.
- В ФНС добиваются того, чтобы уплата налогов была неизбежной и одновременно максимально комфортной. Поэтому повальному большинству россиян придется регистрироваться самозанятыми и выплачивать все до последней копейки, пока тысяча богатейших семей России, тратящих не менее 200 млрд долларов в год, будут в лучшем случае платить государству 5 млн руб. в год, чтобы не раскрывать доходы, или вовсе засекретят их по российским законам.
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