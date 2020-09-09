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Налоговая найдет все вклады в банках. Для нового налога все готово

9 Сентября 2020 222 0 Экономика
Налоговая найдет все вклады в банках. Для нового налога все готово

В разгар пандемии коронавируса, когда в большинстве стран население поддерживали выплатами, в России президент ввел новый налог – на банковские вклады. Налог на доходы физических лиц в 13% должен был распространяться на проценты, полученные на вклад от 1 млн руб. или на совокупность вкладов в 1 млн. Первые начисления при вступлении налога в силу 1 января 2021 года будут сделаны в 2022 году.

Конец банковской тайны

  • Федеральная налоговая служба разъяснила схему, которой она будет придерживаться при начислении налога. Налоговики в ближайшее время начнут сбор информации обо всех вкладах россиян во всех банках. Затем они самостоятельно определят налоговую базу и рассчитают налог, который конкретному гражданину останется только заплатить. Согласно закону, который президент Владимир Путин подписал 1 апреля 2020 года, налог на доходы от банковских вкладов будет начислен по итогам 2021 года, но с обязательством уплатить его до 1 декабря 2022 года, пишут «Ведомости».
  • В ФНС пояснили, что налоговая база будет определяться как «превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода».
  • На примере все выглядит проще, чем на словах: гражданин держит на депозите (-ах) 1,4 млн руб. и получает 6,2% годовых (ставка конца 2019 года, которой нет в 2020 году). Доход в этом случае по процентам составит 86800 руб. (для этого нужно умножить 1,4 млн на 6,2%). Если ключевая ставка будет 4,2% (сейчас 4,25%), то необлагаемых доход составит 42 тыс. руб., а облагаемый мы получим, вычтя из 86800 руб. 42 тыс. Выходит – 44800, 13% от которых – 5824 руб. налога.
  • Вся эта схема работает только в одном случае – если банковские ставки выше ключевой. Даже в примере при ключевой ставке 4,2% у коммерческих банков ставка по вкладам составляет целых 6,2%. В реальности все гораздо хуже – при ставке в 4,25% средняя ставка в топ-10 банках сохраняется на уровне 4,52%, а большинство новых вкладов можно сделать под 3,2-3,7% годовых. Ставка по вкладу ниже ключевой ставки в таком случае избавляет держателя вклада от необходимости платить налог. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сейчас россиянам вообще невыгодно держать деньги на вкладах из-за ставок близких к инфляции или ниже ее уровня.
  • Как только Путин заявил о новом налоге, россияне сняли со своих депозитов около 1,5 трлн руб. Сейчас на счетах находится 32 трлн руб., из которых на карточках – около 10 трлн руб. 32% держателей оставшихся 22 трлн руб. собираются забрать свои деньги из-за ставок ниже инфляции. Сами банки не заинтересованы во вкладах россиян, поскольку им в условиях кризиса некуда вкладывать деньги.
  • Сейчас банки проделали все необходимое, чтобы ФНС могла легко получить информацию о вкладах граждан, отмечают в налоговой. Банковской тайны в России официально больше нет, говорят эксперты. Теперь данные о сбережениях и доходах любого лица будут передаваться в налоговые органы регулярно и у властей появится возможность спрашивать, откуда у россиян тот или иной доход. Не исключено и злоупотребление этой информацией, учитывая коррумпированность бюрократии и технологическое несовершенство, при котором базы данных россиян постоянно утекают в руки злоумышленников.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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