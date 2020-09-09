Налоговая найдет все вклады в банках. Для нового налога все готово 222 0 Экономика

В разгар пандемии коронавируса, когда в большинстве стран население поддерживали выплатами, в России президент ввел новый налог – на банковские вклады. Налог на доходы физических лиц в 13% должен был распространяться на проценты, полученные на вклад от 1 млн руб. или на совокупность вкладов в 1 млн. Первые начисления при вступлении налога в силу 1 января 2021 года будут сделаны в 2022 году.