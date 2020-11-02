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Над «Газпромом» нависла новая угроза. Цены снова покатились вниз

2 Ноября 2020 348 0 Экономика
Над «Газпромом» нависла новая угроза. Цены снова покатились вниз

Еще в сентябре «Газпром» мог выдохнуть – цены на газ в Европе пошли вверх, зима обещала быть холодной и беспокойство по поводу спроса само собой прошло. Но в октябре вторая волна коронавируса снова спутала все карты и вернула российскую монополию в состояние неопределенности. После введения повторных локдаунов в Германии, Франции и Великобритании газ резко подешевел на 13,5%, а теплая погода привела к заполнению хранилищ на 90%. Под вопросом оказался годовой план «Газпрома» по экспорту.

Вторая волна роняет цены и рушит планы

  • В сентябре глава «Газпрома» Алексей Миллер обещал президенту Владимиру Путину, что 2020 год «войдет в пятерку лучших показателей за всю историю» по поставкам газа за рубеж. Действительно, поставки из-за пандемии коронавируса должны были упасть до показателя 2015 года – 170 млрд кубометров. Для сравнения в 2016 году Россия экспортировала 179,3 млрд кубометров, а в 2019-м – 199,2 млрд.
  • На 1 октября «Газпром» поставил 125 млрд кубометров своим иностранным клиентам. Чтобы выполнить план, за три месяца до конца года он должен продать еще 45 млрд кубометров в Европу и Турцию. Основные надежды монополия возлагала на холодную зиму. «Будем считать, что будущая зима должна быть фактором, который позволит нам вернуться к нашим качественным хорошим показателям», – говорил представитель компании. Однако пока погода не радует – в Европе установились аномально теплые температуры, из-за чего газовые хранилища оказались заполнены уже на 92%.
  • Само по себе это сдерживало цены на уровне 180 долларов за 1 тыс. кубометров. Хотя в «Газпроме» были рады такой цене – летом она падала до 70 долларов. Но введение повторных локдаунов на основных газовых рынках Европы – в Германии, Франции и Великобритании – сильно пошатнуло газовые цены: с 26 октября по 1 ноября они обрушились на 13,5%, до 155,7 доллара за тысячу кубометров.
  • Сдерживает падение цен в Европе рост отгрузок СПГ в Китай. Весной, когда в Китае снизилось потребление газа, мировые поставщики СПГ затоварили европейский рынок дешевым топливом. Но сейчас ситуация намного лучше – Китай оттягивает на себя львиную долю СПГ и предлагает относительно высокую цену.
  • Еще до повторного карантина в Европе эксперты сомневались, что «Газпрому» удастся экспортировать 170 млрд кубометров в 2020 году. Более реалистичной представлялась цифра в 165 млрд. Но в этом случае показатель экспорта российского газа рухнет до уровня 2013 года.
  • Эксперты Центра энергетики МШУ «Сколково» полагают, что карантинные меры в Европе на этот раз подстегнут спрос на газ со стороны коммунально-бытового сектора. Это компенсирует часть потерь в промышленном секторе и значительного падения спроса до конца года не будет, пишет «Коммерсант». Однако есть риск того, что европейский газовый рынок из-за локдаунов не восстановится в 2021 году – на экспорт газа и цены будут давить заполненные хранилища и переизбыток предложения. В этом случае «Газпрому» придется отказаться от части поставок и, скорее всего, потерять рыночную долю.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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