Над «Газпромом» нависла новая угроза. Цены снова покатились вниз 348 0 Экономика

Еще в сентябре «Газпром» мог выдохнуть – цены на газ в Европе пошли вверх, зима обещала быть холодной и беспокойство по поводу спроса само собой прошло. Но в октябре вторая волна коронавируса снова спутала все карты и вернула российскую монополию в состояние неопределенности. После введения повторных локдаунов в Германии, Франции и Великобритании газ резко подешевел на 13,5%, а теплая погода привела к заполнению хранилищ на 90%. Под вопросом оказался годовой план «Газпрома» по экспорту.