Набиуллина: Угроза санкций США определяет политику России
2 Июня 2021 86 0 Экономика
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что «постоянный риск» санкций Запада определяет денежную и бюджетную политику России. Защититься от санкций стране помогут резервы, которые выросли до исторического рекорда – 600,9 млрд долларов. Но даже на структуру резервов потенциальные санкции накладывают отпечаток, отметила Набиуллина.
Резервы защитят от санкций
- Санкции Запада и «постоянный риск» введения новых ограничений за отравление оппозиционных политиков и вмешательство в выборы напрямую влияют на финансовую политику России. «Вот почему наша денежно-кредитная политика, а также фискальная и макроэкономическая политика в целом достаточно консервативны», – заявила в интервью CNBC глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
- При этом сами по себе санкции стране не страшны. Золотовалютные резервы России «достаточно велики, чтобы выдержать любые геополитические и финансовые сценарии», заверила глава ЦБ. Недавно они достигли нового рекорда – 600,9 млрд долларов. Но и на резервы риск санкций накладывает отпечаток. По словам Набиуллиной, структура резервов России должна быть другой, нежели у развивающихся стран. «Большая доля золота и меньшая – долларов», – отметила она.
- В этом и состоит политика ЦБ – «диверсифицировать резервы больше, чем другие страны». «Дедолларизация – часть широкой политики по управлению валютными рисками», – объяснила Набиуллина. Она подчеркнула, что страна в целом занимается «девалютизацией», снижая активы в иностранной валюте для банков и компаний.
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- Главным образом Россия страхует себя от проблем с санкциями, наращивая долю золота в резервах. С 2008 года золотой запас страны вырос в пять раз. Уже в 2018 году Россия была на шестом месте в мире по размеру золотого запаса и обогнала Китай. С апреля 2021 года ЦБ остановил закупку золота в резерв и начал продажу небольших объемов драгметалла для привлечения валюты в экономику.
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