Набиуллина: Угроза санкций США определяет политику России 86 0 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что «постоянный риск» санкций Запада определяет денежную и бюджетную политику России. Защититься от санкций стране помогут резервы, которые выросли до исторического рекорда – 600,9 млрд долларов. Но даже на структуру резервов потенциальные санкции накладывают отпечаток, отметила Набиуллина.