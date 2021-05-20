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Центробанк распродал тонны золота из резервов за месяц

20 Мая 2021 327 2 Экономика
Центробанк распродал тонны золота из резервов за месяц

Центробанк продолжает продажи золота из резервов, к которым он приступил в 2020 году, чтобы компенсировать валютные потери от низких цен на нефть и газ. В апреле Банк России продал от 2 до 3 тонн золота, или около 100 тыс. унций (из-за округления в официальной статистике точная цифра неизвестна). За весь 2020 год банк продал 40 тыс. унций, о чем сообщал МВФ.

ЦБ медленно распродает золото

  • За апрель объем золота в резервах России упал с 73,8 до 73,7 млн унций. Об этом пишет Finanz со ссылкой на «Интерфакс». Поскольку статистика округляет цифру, получается, что за месяц ЦБ продал 100 млн унций, что равняется 2-3 тоннам.
  • За весь 2020 год, когда ЦБ впервые с 2007-го начал продавать золото из резервов, было реализовано 40 тыс. унций. По данным МВФ, 10 тыс. унций были проданы в июле и еще 30 тыс. в сентябре. При этом сокращение золотого запаса в апреле этого года превзошло в два раза продажи золота в 2007 году – тогда ЦБ продал 1,2 тонны.

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  • С 2008 года  ЦБ наращивал запасы золота и увеличил их в пять раз. Особенно много драгметалла регулятор запасал после присоединения Крыма и санкций Запада. Уже в 2018 году Россия заняла шестое место по объемам золота в резервах и обогнала Китай. В 2020 году Россия накопила 2,295 тыс. тонн. В ЦБ объясняют свою стратегию тем, что золото – это «100%-ная защита от правовых и политических рисков».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
20:44 0 0
Вася:

Было 73,8 млн унций , продали 100 млн унций, стало 73,7 млн унций...Это как?!?! Автор жжёт!!))) 100 млн унций =3,1 тонны. А не 2-3 тонны. А то так на вскидку написали 2-3 тонны ))) одной больше-одной меньше..)) всего лишь какая-то мелочь из кармана 1 тонна золота))) Так что ли?!)))

И
18:01 0 0
И.И..:

если золото падает в цене, то этот актив ЦБ тянет его вниз. вполне естественно продать его на пике стоимости, выручив максимальную сумму в твердой валюте, которая сама по себе способна приносить прибыль, а не убытки. ситуацию нужно рассматривать именно с этой точки зрения. что касается золота, то его постоянно копают в РФ. купить не проблема.

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