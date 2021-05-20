Центробанк распродал тонны золота из резервов за месяц 327 2 Экономика

Центробанк продолжает продажи золота из резервов, к которым он приступил в 2020 году, чтобы компенсировать валютные потери от низких цен на нефть и газ. В апреле Банк России продал от 2 до 3 тонн золота, или около 100 тыс. унций (из-за округления в официальной статистике точная цифра неизвестна). За весь 2020 год банк продал 40 тыс. унций, о чем сообщал МВФ.