Набиуллина создала риски для сбережений россиян на 13 трлн рублей 340 0 Экономика

Центробанк России обеспокоен «инвестиционным бумом», который сам же и спровоцировал. Из-за снижения ключевой ставки до уровня инфляции – 4,25% и падения процентов по вкладам в банках россияне понесли свои сбережения на фондовый рынок. Только за последний квартал брокерские счета увеличились на 1,3 трлн руб., достигнув исторического рекорда – 12,7 трлн руб. В ЦБ увидели в этом серьезные риски.