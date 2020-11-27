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Набиуллина создала риски для сбережений россиян на 13 трлн рублей

27 Ноября 2020 340 0 Экономика
Набиуллина создала риски для сбережений россиян на 13 трлн рублей

Центробанк России обеспокоен «инвестиционным бумом», который сам же и спровоцировал. Из-за снижения ключевой ставки до уровня инфляции – 4,25% и падения процентов по вкладам в банках россияне понесли свои сбережения на фондовый рынок. Только за последний квартал брокерские счета увеличились на 1,3 трлн руб., достигнув исторического рекорда – 12,7 трлн руб. В ЦБ увидели в этом серьезные риски.

Риски фондового рынка

  • Центробанк констатировал: за 9 месяцев 2020 года вложения физических лиц в акции и облигации превысили рост банковских вкладов граждан – в то время как из банков вывели 1,1 трлн руб., на биржу поступило 1,3 трлн. В регуляторе назвали происходящее «изменением сберегательной модели поведения населения в условиях снижения процентных ставок».
  • Коротко оно происходит по следующей причине: ЦБ, стремясь предоставить экономике «дешевые» деньги, снизил ключевую ставку до 4,25% в июле. После этого в топ-50 банках средняя ставка по депозитам упала до 3,6%. Инфляция, между тем, выросла до 4,2%. Хранить деньги на вкладах оказалось невыгодно и убыточно. Поэтому люди стали искать другие способы сохранить сбережения.
  • По данным ЦБ, в третьем квартале, когда произошло снижение ставки, брокеры получили 1,6 млн новых клиентов физлиц. Также выросло число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) – на 525 тыс., до 2,9 млн. В общей сложности на брокерских счетах оказалось 12,7 трлн руб. (рост на 1,3 трлн руб. за квартал), а активы ИИС достигли 285,5 млрд руб. (прибавили 39,6 млрд руб.).
  • Это, отмечают в регуляторе, «может стать драйвером развития рынка ценных бумаг». Однако тут же заявили о рисках. Во-первых, россиян могут ввести в заблуждение относительно существенных условий вложения средств. ЦБ беспокоится, что россияне не обладают достаточной финансовой грамотностью, чтобы контролировать брокеров. Поэтому ЦБ консультируется с рынком по снижению рисков (что бы это ни значило).
  • Во-вторых, ЦБ опасается, что россияне, выводящие свои средства из банковской системы, будут вкладывать их в иностранные акции и облигации. Это будет расцениваться ЦБ как вложения в наличную иностранную валюту, то есть отток капитала из российской экономики. По мнению регулятора, сейчас такие вложения не имеют масштабного характера – «всего лишь» 29% вложений делается в иностранные активы, а 71% средств инвестируются в бумаги российских эмитентов.
  • Наконец, ЦБ отмечает, что участие россиян в фондовом рынке повышает его значимость для благосостояния граждан, но может привести к усилению «волатильности». В связи с этим ЦБ будет проводить мониторинг рисков и разработает инструменты регулирования рынка. Из всего этого становится понятно – Банк России не очень доволен «инвестиционным бумом» и освобождением средств россиян из российской банковской системы, которая более не может обеспечить сохранность сбережений.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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