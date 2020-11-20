Набиуллина не помогла. ЦБ ждет резкого спада экономики 212 1 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина летом этого года впервые в истории современной России снизила ключевую ставку до 4,25% годовых, чтобы помочь экономике восстановиться после пандемии коронавируса. Но низкая ставка кредитования не помогла, а вторая волна пандемии, как считают в ЦБ, приведет к резкому падению экономики до конца года.