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Набиуллина не помогла. ЦБ ждет резкого спада экономики
20 Ноября 2020 212 1 Экономика
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина летом этого года впервые в истории современной России снизила ключевую ставку до 4,25% годовых, чтобы помочь экономике восстановиться после пандемии коронавируса. Но низкая ставка кредитования не помогла, а вторая волна пандемии, как считают в ЦБ, приведет к резкому падению экономики до конца года.
«Дешевыми» деньгами уже не помочь
- Центробанку не удалось с помощью мягкой денежно-кредитной политики удержать российскую экономику на траектории роста. Это признали в самом ЦБ, отметив впрочем, что после падения на 8% ВВП во втором квартале, когда был объявлен карантин, экономика затормозила падение до 3,6% в третьем квартале.
- Это стало возможным благодаря отказу от жестких ограничений из-за коронавируса и снижению ключевой ставки, которая с июля находится на историческом минимуме – 4,25%. Но, по словам директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова, в четвертом квартале падение экономики достигнет 5%, «может быть, даже чуть поглубже».
- Провал объясняется «ростом эпидемиологических рисков», которые сами по себе «вызывают определенные эффекты самоограничения». Это приводит к снижению потребительской активности. Тремасов отметил, что в третьем квартале дополнительным фактором поддержки экономики были социальные выплаты государства – бюджет направил около 1 трлн руб. на различные пособия, в том числе детские.
- Именно это позволило выправить ситуацию: если во втором квартале розничная торговля упала на 16%, а сектор услуг – на 36,1%, то в июле оборот розницы замедлился до 1,9%. Правда, эффект от пособий был недолгим – уже в сентябре продажи сократились до 3%.
- По словам Тремасова, сейчас восстановление «берет паузу». Для определенности будущего большую роль будет играть появление вакцин от коронавируса. Если вакцинация начнется и докажет свою успешность до середины 2021 года, то может произойти ускорение экономики. В ЦБ ожидают, что в следующем году российская экономика вырастет на 3-4%. Однако этот рост не перекроет падения текущего года. О возвращении на докризисный уровень можно будет говорить только в 2022 году.
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Докризисный уровень это 2013 год или 2019? А то уже непонятно, у нас последние 6 лет один сплошной кризис.