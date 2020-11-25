Набиуллина назвала долги на 21 трлн рублей «необременительными» для россиян 80 0 Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не видит рисков для финансовой системы в долгах россиян, которые выросли до 21 трлн руб. Только за последний год долговая нагрузка на граждан выросла более чем на 4 трлн руб. По словам главы ЦБ, рост кредитования происходит без опасного увеличения долговой нагрузки на заемщиков. Высокий спрос на кредиты она объяснила тем, что люди стремятся поддержать привычный уровень потребления на фоне падающих доходов.