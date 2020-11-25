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Набиуллина назвала долги на 21 трлн рублей «необременительными» для россиян
25 Ноября 2020 80 0 Экономика
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не видит рисков для финансовой системы в долгах россиян, которые выросли до 21 трлн руб. Только за последний год долговая нагрузка на граждан выросла более чем на 4 трлн руб. По словам главы ЦБ, рост кредитования происходит без опасного увеличения долговой нагрузки на заемщиков. Высокий спрос на кредиты она объяснила тем, что люди стремятся поддержать привычный уровень потребления на фоне падающих доходов.
Долги растут, доходы снижаются
- Согласно данным ЦБ, долги россиян перед банками выросла за 9 месяцев 2020 года на 1,774 трлн руб., до 19,425 трлн. Долги перед МФО выросли за 12 месяцев на 2,419 трлн руб. Таким образом, общая долговая нагрузка почти достигла 21 трлн – 20,957 трлн руб.
- Во время выступления в Госдуме 25 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила рост кредитования. По ее словам, россияне брали кредиты, чтобы поддержать привычный им уровень потребления на фоне падающих доходов. Она подчеркнула, что это «временный рост спроса», который сглаживает последствия экономического спада.
- Глава ЦБ заверила – рост долговой нагрузки россиян не угрожает финансовой системе. Поскольку снижение ставок вслед за ключевой делает кредитования для граждан и бизнеса «менее обременительным».
- Однако данные о просрочке говорят об обратном. По данным ЦБ, просроченная задолженность физлиц перед банками выросла на 19%, или 147 млрд руб., достигнув исторического рекорда – 912 млрд руб. Банки показывают, что у них просрочка не превышает 4,6% от общего портфеля кредитов, но такой показатель достигнут исключительно за счет ипотеки.
- Хуже всего ситуация обстоит с потребительскими кредитами. Более 17% кредитов просрочены на срок от 90 дней и более, свидетельствуют данные БКИ «Эквифакс». Это 12,6 млн кредитов, и каждый месяц подобных кредитов становится на 80-500 тыс. больше. К концу года просроченными будут 13,5 млн кредитов и займов, или каждая шестая ссуда.
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