Набиуллина добилась цели. Наличных денег в России стало меньше 219 0 Экономика

Побочным эффектом пандемии и экономического кризиса стал неконтролируемый спрос россиян на наличные деньги. Только с марта по июнь этого года у россиян на руках оказалось на 2 трлн руб. больше, чем в начале года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, несмотря на риски, которые несет увеличение денежной массы, проявила хладнокровие. Она заверила, что объем наличных к концу года начнет уменьшаться. До ноября месяца ничто даже не намекало на правоту главы ЦБ, оборот наличных вырос почти до 13 трлн руб. Но в конце месяца произошел перелом.