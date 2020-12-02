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Набиуллина добилась цели. Наличных денег в России стало меньше

2 Декабря 2020 219 0 Экономика
Набиуллина добилась цели. Наличных денег в России стало меньше

Побочным эффектом пандемии и экономического кризиса стал неконтролируемый спрос россиян на наличные деньги. Только с марта по июнь этого года у россиян на руках оказалось на 2 трлн руб. больше, чем в начале года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, несмотря на риски, которые несет увеличение денежной массы, проявила хладнокровие. Она заверила, что объем наличных к концу года начнет уменьшаться. До ноября месяца ничто даже не намекало на правоту главы ЦБ, оборот наличных вырос почти до 13 трлн руб. Но в конце месяца произошел перелом.

Денежная масса впервые сократилась

  • С начала года по октябрь в России наблюдался стабильный рост денежной массы. Согласно данным ЦБ, она выросла до 13 трлн руб. Экономисты говорили, что спрос на наличные вызван уходом бизнеса и граждан в серую зону экономики. В доказательство этого приводилась статистика по собираемости главного налога – НДС. Данные показывали, что отчисления налога в бюджет снизились на 23% в сентябре.
  • Однако еще одним фактором была вторая волна пандемии. Она стала усиливаться в октябре и это четко видно по росту денежной массы: если в сентябре люди увеличили объем наличных на руках на 86,6 млрд руб., то в октябре уже 124,8 млрд руб.
  • Но в ноябре, как и предсказывала Набиуллина, рост наличных сменился их изъятием. За месяц денежная масса «похудела» на 41,9 млрд руб. Это незначительная сумма, учитывая темпы роста в предыдущие месяцы. Однако впервые за 9 месяцев рост наличных не только не вырос, но и символически уменьшился. В Центробанке связали это с изменившейся реакцией граждан на пандемию и отсутствие жестких ограничений, которые весной стимулировали запасаться наличными и забирать сбережения из банков.
  • Тем не менее, по мнению аналитиков, все не совсем так – до середины ноября люди забирали деньги из банковской системы, но под конец месяца часть средств вернули. Тренд на рост наличных в экономике не изменился кардинально, просто по итогам месяца получилось небольшое сокращение. Более того, в конце осени объем наличных в силу сезонного фактора сжимается, что мы и увидели в ноябре этого года.
  • По-настоящему денежная масса начнет сокращаться естественным образом, но только при одном условии, говорят аналитики: если ситуация в экономике станет улучшаться. Тогда наличность будет возвращаться в систему. Центробанку в этой ситуации остается только радоваться небольшим успехам и корректировать прогноз по росту наличных с 1,6 до 2,1 трлн руб. в 2020 году. Восстановление экономики ведомство Набиуллиной прогнозирует не раньше 2022 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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