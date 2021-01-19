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Морские водоросли могут защитить от COVID-19

19 Января 2021 53 0 Наука и технологии
Морские водоросли могут защитить от COVID-19

Ученые из Китая провели исследование, показывающее, что углевод, содержащийся в морских водорослях Ecklonia kurome, блокирует активность фермента, необходимого для репликации SARS-CoV-2, вызывающего коронавирус, при тяжелом остром респираторном синдроме.

Морские водоросли, также называемые в Китае «Кун Бу», долгое время использовались как лекарственное растение в традиционной китайской медицине.

Кан Динг из Университета Китайской академии наук в Пекине и его коллеги обнаружили, что неочищенный полисахарид, извлеченный из морских водорослей, полностью блокировал активность фермента, называемого 3C-подобной протеазой (3CLpro). Также известная как основная протеаза, 3CLpro - это фермент, обнаруженный в коронавирусах, ответственный за расщепление вирусных полипротеинов на белки, которые необходимы для транскрипции и репликации вирусов. Исследователи полагают, что этот сырой полисахарид может служить потенциальным кандидатом для изготовления лекарства для защиты от инфекции SARS-CoV-2.

Исследователи уже знают, что коронавирусы используют фермент 3CLpro для расщепления вирусных полипротеинов на зрелые неструктурные белки, такие как РНК-зависимая РНК-полимераза (RdRp) и геликаза, которые имеют решающее значение для транскрипции и репликации вирусов.

Недавно было показано, что два компонента традиционной китайской фитотерапии Shuanghuanglian ингибируют 3CLpro в SARS-CoV-2 и проявляют мощную противовирусную активность in vitro.

«Однако подробный механизм, лежащий в основе активных компонентов против вируса, все еще не ясен», - говорят Динг и его коллеги.

Чтобы выяснить, может ли Ecklonia kurome нацеливаться на 3CLpro, команда извлекла полисахарид биомакромолекулы из морских водорослей, который они назвали 375, и изучила его активность против SARS-CoV-2. Инфракрасная спектроскопия и изображение ядерного магнитного резонанса (ЯМР) были использованы для характеристики структуры 375, а также трех гомогенных полисахаридов (37501, 37502 и 37503), очищенных из нативного 375 с использованием ионообменной хроматографии.

Исследователи обнаружили, что полисахарид 375 полностью блокировал ферментативную активность 3CLpro. Кроме того, гомогенный полисахарид 37502 связался с 3CLpro и сильно нарушил связывание спайк - ACE2.

Важно отметить, что полисахарид 375 проявлял сильную активность против SARS-CoV-2 in vitro со степенью вирусного ингибирования 99,9% при концентрации 20 мкг/мл. Дальнейший анализ показал, что полисахариды 37501 и 37503 также подавляли активность SARS-Cov-2, но в гораздо меньшей степени, чем нативный полисахарид 375.

Результаты исследования показывают, что гетерогенный полисахарид 375 в Ecklonia kurome гораздо более эффективен в подавлении активности SARS-CoV-2, чем отдельные полисахариды 37501, 37502 и 37503, пишет News-Medical.

Дин и его коллеги подозревают, что более мощный эффект, наблюдаемый для 375, «может быть связан с подобным коктейлю полисахаридом, проявляющим синергетическую функцию, направленную на множественные ключевые молекулы, участвующие в вирусной инфекции и репликации».

«Результаты также предполагают, что полисахарид 375 может быть потенциальным кандидатом на лекарство от SARS-CoV-2», - заключает команда.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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