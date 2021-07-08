Может ли таблетка, понижающая температуру тела, продлить нашу жизнь?

Физик-теоретик Джеффри Уэст объясняет науку, лежащую в основе данной уникальной гипотезы.

Физик-теоретик Джеффри Уэст из Института Санта-Фе в Аризоне занимается фундаментальными вопросами физики. Свою теорию Уэст объясняет действующими законами масштабирования - это не что иное, как «универсальные математические и физические свойства множества сетей, которые делают организм жизнеспособным и позволяют ему развиваться и расти».

«На самом деле, я думаю, что это одно из самых замечательных свойств жизни», - добавил Уэст.

Вооруженный этим пониманием, Уэст предполагает, что это может привести к прорыву в нашем понимании того, как устроена жизнь, и нашей способности улучшать ее.

Ученый отмечает удивительный результат этого масштабирования, связанный с потреблением энергии. Можно ожидать, что размер организма и его потребность в энергии масштабируются в одинаковой степени. Например, организму в два раза больше мыши необходимо в два раза больше энергии (пищи). Однако это не так. Оказывается, расширение сетей в сторону увеличения обеспечивает 25-процентную экономию требуемого количества энергии. Организму, увеличенному вдвое, требуется всего 75 процентов энергии, от того объема, который мы ожидали.

По словам Уэста, такая же экономия на сетевом уровне означает, что более крупные организмы живут дольше. Это связано с тем, что внутренние сети организма, требующие меньше энергии, изнашиваются на 25 процентов медленнее. Уэст сравнивает эффект с проезжей частью, поверхность которой в конечном итоге изнашивается из-за движения транспортных средств, требуя ремонта. Более крупные биологические сети с уменьшенным на 25% «трафиком» изнашиваются медленнее, и их организм остается жизнеспособным в течение более длительного периода времени.

Чтобы продлить человеческую жизнь сверх ее примерно 100-летнего периода - конечно, исключая несчастные случаи, злоупотребления и генетические неудачи - по мнению Уэста есть два основных способа, позволяющих сделать это на сетевом уровне:

«Вы можете уменьшить износ, или вы можете увеличить ремонт».

Уменьшение износа - это уменьшение количества энергии, которую наши сети должны обрабатывать, за счет снижения нашего метаболизма. Уэст отмечает, что меньшее употребление пищи может помочь в этом, но экспериментальные исследования не показали, что сокращение потребления калорий на самом деле имеет большой метаболический эффект.

Другой вариант связан с одной из самых отличительных черт человечества. Температура нашего тела остается практически постоянной и минимально зависит от температуры окружающей среды. Эта диссоциация с внешней температурой была большим преимуществом для выживания, позволяя нам жить в различных климатических условиях, но она требует высоких метаболических затрат.

Восполнение температурной разницы сказывается на наших внутренних сетях, говорит Уэст, потому что химические реакции внутри нашего тела экспоненциально реагируют на температуру.

«Небольшое повышение температуры экспоненциально увеличивает скорость метаболизма».

Чтобы наши тела оставались в тепле в холодную погоду и в прохладе в жаркую погоду, требуется резкое увеличение скорости обмена веществ. Имея это в виду, Уэст предлагает таблетки, которые снижают температуру нашего тела, тем самым снижая скорость метаболизма, что, в свою очередь, снижает износ наших сетей и позволяет нам жить дольше, пишет BigThink.