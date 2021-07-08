Капитал Страны
ENGLISH
08 ИЮЛ, 19:46 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 ИЮЛ, 19:46 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+
﻿

Может ли таблетка, понижающая температуру тела, продлить нашу жизнь?

8 Июля 2021 58 0 Наука и технологии
Может ли таблетка, понижающая температуру тела, продлить нашу жизнь?

Физик-теоретик Джеффри Уэст объясняет науку, лежащую в основе данной уникальной гипотезы.

Физик-теоретик Джеффри Уэст из Института Санта-Фе в Аризоне занимается фундаментальными вопросами физики. Свою теорию Уэст объясняет действующими законами масштабирования - это не что иное, как «универсальные математические и физические свойства множества сетей, которые делают организм жизнеспособным и позволяют ему развиваться и расти».

«На самом деле, я думаю, что это одно из самых замечательных свойств жизни», - добавил Уэст.

Вооруженный этим пониманием, Уэст предполагает, что это может привести к прорыву в нашем понимании того, как устроена жизнь, и нашей способности улучшать ее.

Ученый отмечает удивительный результат этого масштабирования, связанный с потреблением энергии. Можно ожидать, что размер организма и его потребность в энергии масштабируются в одинаковой степени. Например, организму в два раза больше мыши необходимо в два раза больше энергии (пищи). Однако это не так. Оказывается, расширение сетей в сторону увеличения обеспечивает 25-процентную экономию требуемого количества энергии. Организму, увеличенному вдвое, требуется всего 75 процентов энергии, от того объема, который мы ожидали.

По словам Уэста, такая же экономия на сетевом уровне означает, что более крупные организмы живут дольше. Это связано с тем, что внутренние сети организма, требующие меньше энергии, изнашиваются на 25 процентов медленнее. Уэст сравнивает эффект с проезжей частью, поверхность которой в конечном итоге изнашивается из-за движения транспортных средств, требуя ремонта. Более крупные биологические сети с уменьшенным на 25% «трафиком» изнашиваются медленнее, и их организм остается жизнеспособным в течение более длительного периода времени.

Чтобы продлить человеческую жизнь сверх ее примерно 100-летнего периода - конечно, исключая несчастные случаи, злоупотребления и генетические неудачи - по мнению Уэста есть два основных способа, позволяющих сделать это на сетевом уровне: 

«Вы можете уменьшить износ, или вы можете увеличить ремонт».

Уменьшение износа - это уменьшение количества энергии, которую наши сети должны обрабатывать, за счет снижения нашего метаболизма. Уэст отмечает, что меньшее употребление пищи может помочь в этом, но экспериментальные исследования не показали, что сокращение потребления калорий на самом деле имеет большой метаболический эффект.

Другой вариант связан с одной из самых отличительных черт человечества. Температура нашего тела остается практически постоянной и минимально зависит от температуры окружающей среды. Эта диссоциация с внешней температурой была большим преимуществом для выживания, позволяя нам жить в различных климатических условиях, но она требует высоких метаболических затрат.

Восполнение температурной разницы сказывается на наших внутренних сетях, говорит Уэст, потому что химические реакции внутри нашего тела экспоненциально реагируют на температуру. 

«Небольшое повышение температуры экспоненциально увеличивает скорость метаболизма». 

Чтобы наши тела оставались в тепле в холодную погоду и в прохладе в жаркую погоду, требуется резкое увеличение скорости обмена веществ. Имея это в виду, Уэст предлагает таблетки, которые снижают температуру нашего тела, тем самым снижая скорость метаболизма, что, в свою очередь, снижает износ наших сетей и позволяет нам жить дольше, пишет BigThink.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Сбербанк предсказал падение доллара до 70 рублей. Набиуллина поможет российской валюте

Сбербанк предсказал падение доллара до 70 рублей. Набиуллина поможет российской валюте
Экономика

Власти сказали: «Выполняйте как хотите». Две трети регионов не справляются с обязательной вакцинацией

Власти сказали: «Выполняйте как хотите». Две трети регионов не справляются с обязательной вакцинацией
Политика

Китай поддержал усиление зависимости России от юаня

Китай поддержал усиление зависимости России от юаня
Экономика 2

Кремль «оградит» россиян от «плохих» новостей. Данные о зарплатах и смертности портят картину перед выборами

Кремль «оградит» россиян от «плохих» новостей. Данные о зарплатах и смертности портят картину перед выборами
Экономика 10

Узнай, страна!

В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума

В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума

В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна

В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна

Новости дня

18:44 Московские власти потратят 540 млн рублей, чтобы следить за критикой в соцсетях Московские власти потратят 540 млн рублей, чтобы следить за критикой в соцсетях
Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России. Он получал 2,5 млн евро в год
Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России. Он получал 2,5 млн евро в год
17:44 Путин разрешил россиянам летать на курорты Египта. Запрет действовал с 2015 года Путин разрешил россиянам летать на курорты Египта. Запрет действовал с 2015 года
16:56 Песков ответил на призыв Франции не признавать вакцину из России Песков ответил на призыв Франции не признавать вакцину из России
16:31 МЧС продлило штормовое предупреждение в Крыму из-за ливней МЧС продлило штормовое предупреждение в Крыму из-за ливней
15:02 Первое уголовное дело возбудили о покупке поддельного QR-кода в Москве Первое уголовное дело возбудили о покупке поддельного QR-кода в Москве
14:58 Еще один регион России вводит посещение кафе по QR-кодам Еще один регион России вводит посещение кафе по QR-кодам
Сбербанк предсказал падение доллара до 70 рублей. Набиуллина поможет российской валюте
Сбербанк предсказал падение доллара до 70 рублей. Набиуллина поможет российской валюте
14:13 «Ты ответишь за базар». Калининградца задержали за угрозы главе местного Роспотребнадзора «Ты ответишь за базар». Калининградца задержали за угрозы главе местного Роспотребнадзора

Узнай, страна!

16:24 В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума
Москвичам разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа
Москвичам разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа
07 ИЮЛ, 23:38 В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна
07 ИЮЛ, 22:23 МАКС - крупнейшая международная бизнес-площадка страны МАКС - крупнейшая международная бизнес-площадка страны
07 ИЮЛ, 20:39 В Чувашской Республике по специнвестконтракту создадут производство малых сельхозтракторов В Чувашской Республике по специнвестконтракту создадут производство малых сельхозтракторов
07 ИЮЛ, 18:41 В ЯНАО установили новое электротехническое оборудование на первой в Арктике цифровой подстанции В ЯНАО установили новое электротехническое оборудование на первой в Арктике цифровой подстанции
07 ИЮЛ, 06:58 ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики
Власти сказали: «Выполняйте как хотите». Две трети регионов не справляются с обязательной вакцинацией
Власти сказали: «Выполняйте как хотите». Две трети регионов не справляются с обязательной вакцинацией
06 ИЮЛ, 23:56 В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге
06 ИЮЛ, 23:32 МАКС. Начало истории МАКС. Начало истории
06 ИЮЛ, 23:14 В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод
06 ИЮЛ, 19:58 Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» стали партнёрами Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» стали партнёрами
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter