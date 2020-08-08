Минфин потерял 100 млрд руб. в бюджете от нефти 2272 0 Экономика

Минфин ежемесячно дает прогноз по поступлениям в бюджет от экспорта нефти и газа, а по ходу месяца пересматривает свои ожидания в зависимости от фактических доходов. Подобная практика давно помогает Минфину определить, сколько денег пойдет на пополнение Фонда национального благосостояния при цене отсечения в 42,4 доллара за баррель. Если стоимость нефти будет ниже цены отсечения, Минфин устанавливает, сколько он продаст валюты на рынке, чтобы компенсировать выпадающие доходы. Этот механизм расчетов начал сбоить с мая 2020 года, пишут аналитики Райффайзенбанка. Если раньше Минфин ошибался на 5-7% в своем прогнозе по поступлениям от нефти и газа, то в июле он просчитался на 194% и «потерял» в своих расчетах 92,7 млрд руб.