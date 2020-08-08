Капитал страны
ENGLISH
11 АВГ, 14:25 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Минфин потерял 100 млрд руб. в бюджете от нефти
8 Августа 2020 2272 0 Экономика
Минфин ежемесячно дает прогноз по поступлениям в бюджет от экспорта нефти и газа, а по ходу месяца пересматривает свои ожидания в зависимости от фактических доходов. Подобная практика давно помогает Минфину определить, сколько денег пойдет на пополнение Фонда национального благосостояния при цене отсечения в 42,4 доллара за баррель. Если стоимость нефти будет ниже цены отсечения, Минфин устанавливает, сколько он продаст валюты на рынке, чтобы компенсировать выпадающие доходы. Этот механизм расчетов начал сбоить с мая 2020 года, пишут аналитики Райффайзенбанка. Если раньше Минфин ошибался на 5-7% в своем прогнозе по поступлениям от нефти и газа, то в июле он просчитался на 194% и «потерял» в своих расчетах 92,7 млрд руб.
Минфин не понимает, сколько получит от нефти
- С началом кризиса на нефтяном рынке и заключения сделки ОПЕК+, по которой Россия ограничила добычу на рекордные 2,8 млн баррелей в сутки, Минфин перестал понимать, сколько бюджет получит от экспорта углеводородов. Согласно бюджетному правилу, при цене нефти выше 42,4 доллара за баррель все, что выше, уходит в ФНБ; если же цена ниже, разница между действующей ценой и 42,4 доллара покрывается из ФНБ.
- В связи с этим Минфин в первую неделю каждого месяца публикует прогноз – сколько бюджет получит в текущем месяце от продажи нефти и газа и, следовательно, сколько валюты купит или продаст, в зависимости от ситуации на рынке. До мая 2020 года допустимым отклонением от прогноза было 5-7%. Редко когда Минфин ошибался на 20%. Но в мае финансовое ведомство просчиталось на 31%, в июне – на 53%, а в июле – на 194%. В частности в июле Минфин готовился недополучить 47,8 млрд руб., но не получил на 92,7 млрд руб. больше.
- Аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов пишет, что это «беспрецедентная» и труднообъяснимая корректировка. Более того, он обратил внимание на то, что если раньше Минфин ошибался в минус в одном месяца, то в другом корректировка была в плюс. Последние же три месяца Минфин ошибается исключительно в минус и этот минус растет.
- У этого может быть два объяснения. Во-первых, рыночные цены на газ могут поступать даже в Минфин с большой задержкой, либо они уточняются с временным лагом. Во-вторых, часть платежей в бюджет с текущего месяца перекидываются на следующий, что и вызывает расхождение формулы и фактических поступлений. В любом случае Минфину не легко – только в июне сырьевые доходы обрушились в три раза, до 224,3 млрд руб. Год назад этот же месяц принес 701 млрд руб. стабильных доходов.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
10 АВГ, 13:26 В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
10 АВГ, 13:13 В регионах растет спрос на бизнес-курсы
10 АВГ, 12:52 В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ
Написать комментарий