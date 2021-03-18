Минфин попросит включить «печатный станок» в ответ на санкции США 355 1 Экономика

Минфин намерен обратиться к Центральному банку, если США введут санкции против государственного долга России. По словам министра финансов Антона Силуанова, он попросит ЦБ «решить вопрос ликвидности» для российских банков, которые останутся единственными покупателями долговых обязательств. Об этом Силуанов заявил на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передает РБК.