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Минфин попросит включить «печатный станок» в ответ на санкции США
18 Марта 2021 355 1 Экономика
Минфин намерен обратиться к Центральному банку, если США введут санкции против государственного долга России. По словам министра финансов Антона Силуанова, он попросит ЦБ «решить вопрос ликвидности» для российских банков, которые останутся единственными покупателями долговых обязательств. Об этом Силуанов заявил на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передает РБК.
Долг покроют за счет «печатного станка»
- Российские власти утверждают, что они готовы к новым санкциям США против страны. Министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в среду, 17 марта, раскрыл план в отношении государственного долга.
- По его словам, если США запретят иностранцам покупать облигации федерального займа (ОФЗ) в рублях, он попросит Центробанк помочь с финансирование федерального бюджета. Напомним, что Минфин выпускает ОФЗ для покрытия дефицита бюджета. В 2020 году он составил 4,1 трлн руб., а в текущем году ожидается на уровне 2,7 трлн руб.
- Фактически уже в прошлом году из-за резкого снижения ключевой ставки иностранные инвесторы перестали зарабатывать достаточно на вложениях в государственный долг России. Поэтому осенью Центробанку пришлось предоставить ограниченному количеству госбанков около 1,2 трлн руб. для покупки ОФЗ. Тем самым ЦБ помог профинансировать бюджет за счет «печатного станка».
- Главным покупателем госдолга стал Сбербанк, который занял бюджету 2,4 трлн руб., или 17% от всех бумаг в обращении. Деньги ЦБ банки вернули в январе 2021 года, когда Минфин разместил бюджетные средства на депозитах.
- Точно таким же образом власти намерены действовать и в случае санкций. «Будем договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, коммерческими банками», – заявил Силуанов. Он добавил, что Минфин будет взаимодействовать с ЦБ, «чтобы вопрос ликвидности ЦБ решал и помогал таким финансовым институтам».
- Однако в первом квартале 2021 года Минфину не удалось действовать так же, как осенью прошлого года. С января по март ведомство собиралось занять для бюджета 1 трлн руб. Но удалось продать ОФЗ только на 420 млрд руб. Тем временем годовой план по займам составляет 3,7 трлн руб., из которых 1 трлн сразу уйдет на погашение старых обязательств.
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- Это означает, что Минфин будет осторожнее подходить к расходам. По словам Силуанова, правительство не должно «раздувать дефицит бюджета». «Нет дефицита – нет таких больших заимствований», – подчеркнул министр. Он пообещал, что если дефицит будет небольшим, Россия обойдется «абсолютно нашими внутренними инвесторами».
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С трудом верится, что печатный станок был выключен:))