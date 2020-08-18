Минфин отказал россиянам в выплатах на детей до 16 лет 576 0 Экономика

В Минфине ничего не знают об инициативе выплатить по 10 тыс. руб. детям от 3 до 16 лет в августе и сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе на вопрос о петиции граждан, требующих продлить выплаты, которые президент Владимир Путин обеспечил в июне и июле. Разговоры о выплатах подогревали в Госдуме и Совете Федерации. В Госдуме говорили, что решение зависит от первого лица, в Совфеде советовали дождаться возвращения премьера Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Не говорили россиянам одного – пособия были «покупкой» голосов перед голосованием по изменению конституции 1 июля. Россияне правильно проголосовали, денег на детей они больше не увидят.