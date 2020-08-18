Капитал страны
ENGLISH
18 АВГ, 18:46 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Минфин отказал россиянам в выплатах на детей до 16 лет
18 Августа 2020 576 0 Экономика
В Минфине ничего не знают об инициативе выплатить по 10 тыс. руб. детям от 3 до 16 лет в августе и сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе на вопрос о петиции граждан, требующих продлить выплаты, которые президент Владимир Путин обеспечил в июне и июле. Разговоры о выплатах подогревали в Госдуме и Совете Федерации. В Госдуме говорили, что решение зависит от первого лица, в Совфеде советовали дождаться возвращения премьера Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Не говорили россиянам одного – пособия были «покупкой» голосов перед голосованием по изменению конституции 1 июля. Россияне правильно проголосовали, денег на детей они больше не увидят.
Денег ждать больше не стоит
- В Минфин предложение по единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. руб. не поступало, пишут «Ведомости». Это означает, что президент Путин не распоряжался организовать в августе или сентябре очередную раздачу денег 22 млн детей. Более того, это говорит о том, что обсуждение идеи на верхних уровнях власти вообще не ведется.
- Россиянам понравилось получать деньги от государства на детей. В июне и июле 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет получили пособия по решению Путина. Когда выяснилось, что в августе власти не собираются в очередной раз расщедриться и поддержать граждан, появилась петиция с просьбой продлить выплаты еще на месяц. В Совете Федерации призвали подождать премьера Мишустина с Дальнего Востока. В Госдуме выступили более проницательно – все зависит от Путина.
- Тем не менее сенатор Валерий Рязанский честно признал – в бюджет новые выплаты не закладываются. Более прямо сказать, что помощи не будет, пожалуй, чиновник не мог. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов решил перевести внимание на другой момент – деньги могли получить те, «кому они явно не нужны». Нилов раскритиковал саму идею таких выплат: «Мы столкнулись с ситуацией, когда ребенок живет с мамой, а папа пошел в пенсионный фонд, подал заявление и получил средства. Соответственно ребенок может этого не ощутить и не получить».
- Дело чиновников, от которых не зависит конечное решение, разводить демагогию и забалтывать проблему, но не говорить о реальных причинах, почему помощь предоставлялась и почему ее теперь не будет. Ответ достаточно прост – по 10 тыс. детям перечислялись перед референдумом по изменению конституции и обнулению сроков Путина.
- На помощь бюджет потратил 687 млрд руб. Всего же на социальную помощь, включая пособия по безработице – 822 млрд руб. Это увеличило дефицит федерального бюджета до 1,522 трлн руб. Если бы не было детских выплат, дефицит был бы всего 835 млрд руб., почти вдвое меньше.
- Новая выплата потребует еще 343,5 млрд руб. И, хотя в Фонде национального благосостояния находится 8,1 трлн руб., власти отказываются его тратить, а необходимая сумма – это 34% всего планируемого объема займов в третьем квартале. Учитывая, что Минфин готовится к дефициту на уровне 4-5 трлн руб. по итогам года, а референдум позади, россиянам рассчитывать на новые выплаты не стоит.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
17:47 В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей
17 АВГ, 13:27 В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»
17 АВГ, 12:41 В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур
Написать комментарий