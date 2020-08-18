Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
18 АВГ, 18:46 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

18 АВГ, 18:46 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Минфин отказал россиянам в выплатах на детей до 16 лет

18 Августа 2020 576 0 Экономика
Минфин отказал россиянам в выплатах на детей до 16 лет

В Минфине ничего не знают об инициативе выплатить по 10 тыс. руб. детям от 3 до 16 лет в августе и сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе на вопрос о петиции граждан, требующих продлить выплаты, которые президент Владимир Путин обеспечил в июне и июле. Разговоры о выплатах подогревали в Госдуме и Совете Федерации. В Госдуме говорили, что решение зависит от первого лица, в Совфеде советовали дождаться возвращения премьера Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Не говорили россиянам одного – пособия были «покупкой» голосов перед голосованием по изменению конституции 1 июля. Россияне правильно проголосовали, денег на детей они больше не увидят.

Денег ждать больше не стоит

  • В Минфин предложение по единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. руб. не поступало, пишут «Ведомости». Это означает, что президент Путин не распоряжался организовать в августе или сентябре очередную раздачу денег 22 млн детей. Более того, это говорит о том, что обсуждение идеи на верхних уровнях власти вообще не ведется.
  • Россиянам понравилось получать деньги от государства на детей. В июне и июле 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет получили пособия по решению Путина. Когда выяснилось, что в августе власти не собираются в очередной раз расщедриться и поддержать граждан, появилась петиция с просьбой продлить выплаты еще на месяц. В Совете Федерации призвали подождать премьера Мишустина с Дальнего Востока. В Госдуме выступили более проницательно – все зависит от Путина.
  • Тем не менее сенатор Валерий Рязанский честно признал – в бюджет новые выплаты не закладываются. Более прямо сказать, что помощи не будет, пожалуй, чиновник не мог. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов решил перевести внимание на другой момент – деньги могли получить те, «кому они явно не нужны». Нилов раскритиковал саму идею таких выплат: «Мы столкнулись с ситуацией, когда ребенок живет с мамой, а папа пошел в пенсионный фонд, подал заявление и получил средства. Соответственно ребенок может этого не ощутить и не получить».
  • Дело чиновников, от которых не зависит конечное решение, разводить демагогию и забалтывать проблему, но не говорить о реальных причинах, почему помощь предоставлялась и почему ее теперь не будет. Ответ достаточно прост – по 10 тыс. детям перечислялись перед референдумом по изменению конституции и обнулению сроков Путина.
  • На помощь бюджет потратил 687 млрд руб. Всего же на социальную помощь, включая пособия по безработице – 822 млрд руб. Это увеличило дефицит федерального бюджета до 1,522 трлн руб. Если бы не было детских выплат, дефицит был бы всего 835 млрд руб., почти вдвое меньше.
  • Новая выплата потребует еще 343,5 млрд руб. И, хотя в Фонде национального благосостояния находится 8,1 трлн руб., власти отказываются его тратить, а необходимая сумма – это 34% всего планируемого объема займов в третьем квартале. Учитывая, что Минфин готовится к дефициту на уровне 4-5 трлн руб. по итогам года, а референдум позади, россиянам рассчитывать на новые выплаты не стоит.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Сечин пришел к Путину с бутылкой и расстроил – кризис продлится три года

Сечин пришел к Путину с бутылкой и расстроил – кризис продлится три года
Экономика

Нефть и газ России никому не нужны. Добыча упала на 15%

Нефть и газ России никому не нужны. Добыча упала на 15%
Экономика

Путин потребовал у Меркель не вмешиваться в дела Белоруссии

Путин потребовал у Меркель не вмешиваться в дела Белоруссии
Политика

Экономисты поспорили об угрозе дефолта России в августе

Экономисты поспорили об угрозе дефолта России в августе
Экономика

Новости бизнеса

В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию

В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию

Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные

Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные

Узнай, страна!

В Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод за 0,5 млрд рублей

В Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод за 0,5 млрд рублей

В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей

В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей

Новости дня

17:29 ВОЗ: коллективный иммунитет не поможет побороть COVID-19 ВОЗ: коллективный иммунитет не поможет побороть COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:25 Владимир Путин спрогнозировал рост экономики России Владимир Путин спрогнозировал рост экономики России
15:25 Аксенов ответил на сообщения о введении новых ограничений в Крыму Аксенов ответил на сообщения о введении новых ограничений в Крыму
14:41 Туры в Турцию для россиян подешевели на 25% Туры в Турцию для россиян подешевели на 25%
11:32 ЦБ: пик годовой инфляции в России придется на февраль-март 2021 года ЦБ: пик годовой инфляции в России придется на февраль-март 2021 года
11:16 Болтон: Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов Болтон: Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:02 За сутки в России отмечено 4748 новых случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России отмечено 4748 новых случаев инфицирования коронавирусом

Узнай, страна!

18:15 В Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод за 0,5 млрд рублей В Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод за 0,5 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17:47 В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей
17:34 В Приамурье начали строительство самого большого в мире газохимического комплекса за $10 млрд В Приамурье начали строительство самого большого в мире газохимического комплекса за $10 млрд
13:07 В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию
11:00 Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные
17 АВГ, 13:32 В период пандемии вырос спрос на покупку товаров роскоши в онлайн-формате В период пандемии вырос спрос на покупку товаров роскоши в онлайн-формате
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
17 АВГ, 13:30 В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска
17 АВГ, 13:27 В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи» В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»
17 АВГ, 12:41 В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур
17 АВГ, 11:37 Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter