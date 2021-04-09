Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 АПР, 17:51 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

09 АПР, 17:51 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Минфин готовится к санкциям против олигархов. Предложил гарантировать им валютные операции

9 Апреля 2021 116 0 Экономика
Минфин готовится к санкциям против олигархов. Предложил гарантировать им валютные операции

Минфин России предложил гарантировать россиянам, которые попадут под санкции, валютные операции в российских банках. Людей из «черных списков» США и Евросоюза поместят в специальный перечень по согласованию с Центробанком. Далее российские банки обяжут провести платежи подсанкционного лица, чтобы оно могло расплатиться с контрагентами и получить средства от нерезидентов по контрактам. Аналитики увидели в этом подготовку к новым и неизбежным санкциям США, которые собираются ввести ограничения в отношении российских олигархов. «Они будут обильными и болезненными», – подчеркивают аналитики.

Подсанкционным лицам гарантируют валютные операции

  • Минфин подготовил поправки в российское законодательство с целью обеспечить «законные права» лиц, которые попадут под санкции США. В случае «недружественных действий США» против конкретных россиян Минфин предлагает гарантировать этим гражданам проведение валютных операций в российских банках в России и за границей.
  • Гарантии будут распространяться как на физлица, так и на юрлица. Человек или компания, которые попадут в «черный список» США, должны будут подать заявку Минфину. После этого ведомство создаст с Центробанком единый список лиц, в отношении которых действуют ограничения.
  • На следующем шаге российские банки обяжут проводить платежи человека или компании из «черного списка». Это необходимо, чтобы лицо могло завершить операции с контрагентами. Так, например, в российских банках за рубежом можно будет принять денежные средства от нерезидентов по договорам и займам.
  • По действующим внутренним правилам банков, операции с подсанкционными лицами исключаются. Старший партнер Pen & Paper, экс-сенатор Константин Добрынин заявил «Ведомостям», что нововведение Минфина сделает невозможным формальный отказ банков от проведения операций. Однако в целом он говорит, что «новые санкции неизбежны, они будут обильными и болезненными». Поэтому государство пытается к ним подготовиться.
  • При этом, по словам Добрынина, сейчас «самым разумным» было бы искать «новой разрядки в международных отношениях», а также заняться «демилитаризацией сознания». Но этого не происходит – в Кремле жестко высказываются по поводу обострения ситуации в Донбассе и грозят «началом конца Украины», стягивая военных к украинской границе.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • США собираются ввести новые санкции против России в первых числах июня. Обсуждается запрет на покупку госдолга в рублях и санкции против близких к президенту Путину олигархов. На текущий момент США уже ввели санкции против миллиардеров Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Турцию могут закрыть для россиян из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Турцию могут закрыть для россиян из-за ухудшения эпидемиологической ситуации
Политика

МИД просит 800 млн руб. на искусственный интеллект. Он поможет с внешней политикой

МИД просит 800 млн руб. на искусственный интеллект. Он поможет с внешней политикой
Политика

«Суверенный интернет» засбоил. Проблемы с оборудованием привели к системным сбоям

«Суверенный интернет» засбоил. Проблемы с оборудованием привели к системным сбоям
Политика

США могут отправить военный флот в Черное море для поддержки Украины

США могут отправить военный флот в Черное море для поддержки Украины
Политика 2

Узнай, страна!

В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам

В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам

Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске

Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске

Новости дня

17:09 Украинский политик боится ослабления страны из-за СП-2 Украинский политик боится ослабления страны из-за СП-2
В РФ изменили порядок выплаты пособия по безработице
В РФ изменили порядок выплаты пособия по безработице
14:37 В Кремле прокомментировали ситуацию на Украине В Кремле прокомментировали ситуацию на Украине
13:53 СМИ: хакеры готовят атаку на банковские счета россиян СМИ: хакеры готовят атаку на банковские счета россиян
12:45 ФАС проверит рост цен на жилье в России ФАС проверит рост цен на жилье в России
12:34 В РФ может подорожать майонез В РФ может подорожать майонез
11:25 Медики России выявили 9150 новых случаев COVID-19 Медики России выявили 9150 новых случаев COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:03 В США закрыли два центра вакцинации препаратом J&J В США закрыли два центра вакцинации препаратом J&J

Узнай, страна!

14:16 В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:12 Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске
11:53 Кубанские чаеводы получат более 7 млн рублей на развитие чайных плантаций Кубанские чаеводы получат более 7 млн рублей на развитие чайных плантаций
08 АПР, 21:06 Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке
08 АПР, 19:37 Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве
08 АПР, 19:24 Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
08 АПР, 18:34 В Ульяновской области создадут новое производство ПЭТ-преформ В Ульяновской области создадут новое производство ПЭТ-преформ
07 АПР, 21:14 В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС
07 АПР, 19:11 Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области
06 АПР, 21:52 Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter