Минфин готовится к санкциям против олигархов. Предложил гарантировать им валютные операции
Минфин России предложил гарантировать россиянам, которые попадут под санкции, валютные операции в российских банках. Людей из «черных списков» США и Евросоюза поместят в специальный перечень по согласованию с Центробанком. Далее российские банки обяжут провести платежи подсанкционного лица, чтобы оно могло расплатиться с контрагентами и получить средства от нерезидентов по контрактам. Аналитики увидели в этом подготовку к новым и неизбежным санкциям США, которые собираются ввести ограничения в отношении российских олигархов. «Они будут обильными и болезненными», – подчеркивают аналитики.
Подсанкционным лицам гарантируют валютные операции
- Минфин подготовил поправки в российское законодательство с целью обеспечить «законные права» лиц, которые попадут под санкции США. В случае «недружественных действий США» против конкретных россиян Минфин предлагает гарантировать этим гражданам проведение валютных операций в российских банках в России и за границей.
- Гарантии будут распространяться как на физлица, так и на юрлица. Человек или компания, которые попадут в «черный список» США, должны будут подать заявку Минфину. После этого ведомство создаст с Центробанком единый список лиц, в отношении которых действуют ограничения.
- На следующем шаге российские банки обяжут проводить платежи человека или компании из «черного списка». Это необходимо, чтобы лицо могло завершить операции с контрагентами. Так, например, в российских банках за рубежом можно будет принять денежные средства от нерезидентов по договорам и займам.
- По действующим внутренним правилам банков, операции с подсанкционными лицами исключаются. Старший партнер Pen & Paper, экс-сенатор Константин Добрынин заявил «Ведомостям», что нововведение Минфина сделает невозможным формальный отказ банков от проведения операций. Однако в целом он говорит, что «новые санкции неизбежны, они будут обильными и болезненными». Поэтому государство пытается к ним подготовиться.
- При этом, по словам Добрынина, сейчас «самым разумным» было бы искать «новой разрядки в международных отношениях», а также заняться «демилитаризацией сознания». Но этого не происходит – в Кремле жестко высказываются по поводу обострения ситуации в Донбассе и грозят «началом конца Украины», стягивая военных к украинской границе.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- США собираются ввести новые санкции против России в первых числах июня. Обсуждается запрет на покупку госдолга в рублях и санкции против близких к президенту Путину олигархов. На текущий момент США уже ввели санкции против миллиардеров Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова.
Написать комментарий