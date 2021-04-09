Минфин готовится к санкциям против олигархов. Предложил гарантировать им валютные операции 116 0 Экономика

Минфин России предложил гарантировать россиянам, которые попадут под санкции, валютные операции в российских банках. Людей из «черных списков» США и Евросоюза поместят в специальный перечень по согласованию с Центробанком. Далее российские банки обяжут провести платежи подсанкционного лица, чтобы оно могло расплатиться с контрагентами и получить средства от нерезидентов по контрактам. Аналитики увидели в этом подготовку к новым и неизбежным санкциям США, которые собираются ввести ограничения в отношении российских олигархов. «Они будут обильными и болезненными», – подчеркивают аналитики.