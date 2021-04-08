Высылка дипломатов и удар по близким к Путину людям. США приготовили санкции против России 644 2 Политика

США рассматривают высылку российских дипломатов и введение санкций против близких к президенту Путину олигархов в качестве ответа на хакерские атаки и вмешательство в выборы президента со стороны России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Белого дома.