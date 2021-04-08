Высылка дипломатов и удар по близким к Путину людям. США приготовили санкции против России
8 Апреля 2021 644 2 Политика
США рассматривают высылку российских дипломатов и введение санкций против близких к президенту Путину олигархов в качестве ответа на хакерские атаки и вмешательство в выборы президента со стороны России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Белого дома.
США готовятся ударить по дипломатам и олигархам
- Президент США Джо Байден, придя к власти, в первый же день поручил своей администрации провести расследование вмешательства России в президентские выборы, случай с убийством в Афганистане американских военных, хакерские атаки и отравления оппозиционного политика Алексея Навального. По каждому из этих эпизодов при их подтверждении Байден собирался ввести санкции против Москвы.
- По данным Bloomberg, на текущий момент завершено расследование хакерской атаки Москвы на правительственные учреждения США с использованием программного обеспечения Solar Winds. Также закончилось расследование вмешательства Москвы в выборы президента США с целью дискредитировать Байдена и оставить Дональда Трампа на еще один срок.
- В связи с полученными данными администрация Байдена рассматривает ряд санкций: во-первых, российских дипломатов могут выслать из США. Во-вторых, арест активов и счетов, а также запрет на въезд в США коснется близких к Владимиру Путину олигархов, пишет Bloomberg. Однако официально Белый дом пока санкции не комментирует – не подтверждает, но и не опровергает.
- В интервью ABC News Байден рассказал о телефонном разговоре с Путиным, во время которого он четко сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это (вмешательство, хакерские атаки – прим. КС) произошло, то будьте готовы». После этого Байден повторял, что Москва «заплатит» за вмешательство и нарушение закона.
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- Хакерская атака произошла в конце прошлого года – были взломаны сети по меньшей мере 200 организаций, в том числе Минфина, Минэнерго и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Кремль отрицал свою причастность к этому, называя обвинения «слепой русофобией».
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ОМП-это влажная мечта люмпен пролетариата и лапша, которую им вешает на уши пропаганда, стращая супостатов, которым дела нет до РФ. их забота сводится только к одному-что бы РФ не брала на себя больше чем может унести. россияне с таким положением дел и забвением не согласны, потому тратят деньги впустую на то, что бы быть замеченными другими, через страх и ужас ОМП, которое не применимо в принципе теми, кто обожает доллары, сделав из рубля бумагу, желая приобрести политический вес за счет нищего населения. а потому, никогда в РФ жить никто хорошо не будет, ибо надо готовится к самопожертвованию, ради мира во всем мире.
США- это как старуха с отшибленной памятью или заезженная грампластинка На публику все те же санкции . Пусть купят лучше у Японцев резиновую куклу и успокоятся. А у России как было термоядерное оружие - так оно и есть и будет для супостата в нужное время и в нужное место.