Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ФЕВ, 15:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 ФЕВ, 15:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Миллиардеры в России разбогатели за январь более чем на 1 млрд долларов

1 Февраля 2021 367 1 Экономика
Миллиардеры в России разбогатели за январь более чем на 1 млрд долларов

Богатство само идет в руки российских миллиардеров – только за первый месяц 2021 года самые состоятельные граждане России увеличили свое совокупное богатство на 1,37 млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Самым успешным оказался миллиардер Владимир Потанин, который разбогател на 704 млн долларов за месяц. Доходы россиян, между тем, упали в 2020 году на 3,5% и откатились до показателя 2010 года. Предпосылок для роста пока не наблюдается.

Богатые становятся богаче

  • Индекс Bloomberg Billionaires оценивает стоимость акций компаний, которыми владеют 500 богатейших людей мира. В их число входят и 23 российских миллиардера. Помимо непосредственной стоимости акций, Bloomberg сопоставляет цены акций с прибылью, которую приносит одна акция, а также замеряет соотношение капитализации копании к ее чистой прибыли.
  • Согласно индексу, владелец «Норникеля» Владимир Потанин разбогател за январь 2021 года на 704 млн долалров, до 30,7 млрд. Как пишет РИА Новости, это обеспечило ему звание самого богатого россиянина. За ним идет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который, наоборот, потерял 403 млн долларов в январе и теперь его состояние снизилось до 24,4 млрд.
  • На третьем месте рейтинга основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, увеличивший состояние на 358 млн долларов, до 24,2 млрд. Следом идет владелец «Северстали» Алексей Мордашов, потерявший 994 млн долларов и снизивший свое состояние до 22,1 млрд.
  • Меньше на 69 млн долларов стало и состояние Алишера Усманова (21 млрд долларов), владельца «Металлоинвест». Также на 126 млн долларов снизилось состояние владельца Evraz Романа Абрамовича (18,3 млрд долларов). Зато выросло богатство бенефициара «Еврохима» Андрея Мельниченко (на 25,4 млн, до 18,1 млрд долларов) и совладельца «Лукайла» Вагита Алексперова (на 672 млн, до 18 млрд долларов).

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Десятку богатейших россиян замыкают Геннадий Тимченко (16,5 млрд долларов), владелец долей в «Новатэке» и «Сибуре», который потерял 145 млн долларов за месяц и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (16,2 млрд долларов), который, наоборот, заработал 126 млн долларов.
  • Между тем, по итогам 2020 года россияне потеряли 3,5% реальных располагаемых доходов, сообщил Росстат. Таким образом, с 2013 года доходы снизились на 10,6% и вернулись на уровень 2010 года. Все 2010-е годы стали «потерянным десятилетием» для благосостояния россиян.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
12:46 3 0
Валенок в дырявых портках:

Горжусь великой Россией! Спасибо за миллиардеров, Владимир Владимирыч!

Статьи

Франция выступила за отказ от «Северного потока-2». Но окончательное решение за Германией

Франция выступила за отказ от «Северного потока-2». Но окончательное решение за Германией
Экономика

Миллиардер Вексельберг пожаловался на заморозку 1,5 млрд долларов

Миллиардер Вексельберг пожаловался на заморозку 1,5 млрд долларов
Экономика

Санкции против «дворца Путина» могут быть введены из-за Ротенберга

Санкции против «дворца Путина» могут быть введены из-за Ротенберга
Политика

Рост цен не остановить. Россиян уведомили о подорожании импортных товаров на 10-15%

Рост цен не остановить. Россиян уведомили о подорожании импортных товаров на 10-15%
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции

Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году

Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году

Новости дня

13:43 Медведев заявил, что Россия готова защищать "Северный поток-2"в суде Медведев заявил, что Россия готова защищать "Северный поток-2"в суде
Киев возобновил импорт электроэнергии из РФ
Киев возобновил импорт электроэнергии из РФ
11:53 Путин поручил улучшить дистанционное образование Путин поручил улучшить дистанционное образование
11:24 Российские медики выявили 17648 новых случаев COVID-19 Российские медики выявили 17648 новых случаев COVID-19
11:09 Медведев: Россия может отключиться от глобальной сети Медведев: Россия может отключиться от глобальной сети
31 ЯНВ, 19:19 МИД РФ потребовал от США прекратить вмешиваться в дела России МИД РФ потребовал от США прекратить вмешиваться в дела России
31 ЯНВ, 18:22 В Германии призвали ЕС вести диалог с Россией В Германии призвали ЕС вести диалог с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
31 ЯНВ, 14:22 Правительство выделило средства на пособия по временной нетрудоспособности Правительство выделило средства на пособия по временной нетрудоспособности

Узнай, страна!

31 ЯНВ, 13:32 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 ЯНВ, 22:07 Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году
29 ЯНВ, 19:48 В Тульской городской больнице открылся современный сосудистый центр В Тульской городской больнице открылся современный сосудистый центр
29 ЯНВ, 15:10 Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор» Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор»
29 ЯНВ, 00:07 Два новых предприятия откроются в Ульяновской области Два новых предприятия откроются в Ульяновской области
28 ЯНВ, 22:35 Около 200 фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году Около 200 фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
28 ЯНВ, 18:31 Первый экотехнопарк в составе нацпроекта «Экология» появится в Саратовской области Первый экотехнопарк в составе нацпроекта «Экология» появится в Саратовской области
27 ЯНВ, 22:47 В Ленинградской области завершены работы по благоустройству Заречного парка В Ленинградской области завершены работы по благоустройству Заречного парка
27 ЯНВ, 21:12 В Вологде начали производство натурального сахарного печенья В Вологде начали производство натурального сахарного печенья
27 ЯНВ, 19:29 На Соловках продолжается реконструкция аэропорта На Соловках продолжается реконструкция аэропорта
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter