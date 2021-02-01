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Миллиардеры в России разбогатели за январь более чем на 1 млрд долларов
1 Февраля 2021 367 1 Экономика
Богатство само идет в руки российских миллиардеров – только за первый месяц 2021 года самые состоятельные граждане России увеличили свое совокупное богатство на 1,37 млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Самым успешным оказался миллиардер Владимир Потанин, который разбогател на 704 млн долларов за месяц. Доходы россиян, между тем, упали в 2020 году на 3,5% и откатились до показателя 2010 года. Предпосылок для роста пока не наблюдается.
Богатые становятся богаче
- Индекс Bloomberg Billionaires оценивает стоимость акций компаний, которыми владеют 500 богатейших людей мира. В их число входят и 23 российских миллиардера. Помимо непосредственной стоимости акций, Bloomberg сопоставляет цены акций с прибылью, которую приносит одна акция, а также замеряет соотношение капитализации копании к ее чистой прибыли.
- Согласно индексу, владелец «Норникеля» Владимир Потанин разбогател за январь 2021 года на 704 млн долалров, до 30,7 млрд. Как пишет РИА Новости, это обеспечило ему звание самого богатого россиянина. За ним идет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который, наоборот, потерял 403 млн долларов в январе и теперь его состояние снизилось до 24,4 млрд.
- На третьем месте рейтинга основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, увеличивший состояние на 358 млн долларов, до 24,2 млрд. Следом идет владелец «Северстали» Алексей Мордашов, потерявший 994 млн долларов и снизивший свое состояние до 22,1 млрд.
- Меньше на 69 млн долларов стало и состояние Алишера Усманова (21 млрд долларов), владельца «Металлоинвест». Также на 126 млн долларов снизилось состояние владельца Evraz Романа Абрамовича (18,3 млрд долларов). Зато выросло богатство бенефициара «Еврохима» Андрея Мельниченко (на 25,4 млн, до 18,1 млрд долларов) и совладельца «Лукайла» Вагита Алексперова (на 672 млн, до 18 млрд долларов).
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- Десятку богатейших россиян замыкают Геннадий Тимченко (16,5 млрд долларов), владелец долей в «Новатэке» и «Сибуре», который потерял 145 млн долларов за месяц и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (16,2 млрд долларов), который, наоборот, заработал 126 млн долларов.
- Между тем, по итогам 2020 года россияне потеряли 3,5% реальных располагаемых доходов, сообщил Росстат. Таким образом, с 2013 года доходы снизились на 10,6% и вернулись на уровень 2010 года. Все 2010-е годы стали «потерянным десятилетием» для благосостояния россиян.
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Горжусь великой Россией! Спасибо за миллиардеров, Владимир Владимирыч!