Миллиардеры в России разбогатели за январь более чем на 1 млрд долларов 367 1 Экономика

Богатство само идет в руки российских миллиардеров – только за первый месяц 2021 года самые состоятельные граждане России увеличили свое совокупное богатство на 1,37 млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Самым успешным оказался миллиардер Владимир Потанин, который разбогател на 704 млн долларов за месяц. Доходы россиян, между тем, упали в 2020 году на 3,5% и откатились до показателя 2010 года. Предпосылок для роста пока не наблюдается.